蔡政府去年底啟動打炒房方案，首先由中央銀行、金管會針對餘屋貸款融資開始掃蕩，財政部近期也傳出將對「囤房稅」及「房地合一稅」下手，外傳政院明將通過修法，以配合民進黨團要求，但最新消息指出，將先針對房地合一稅調整。對此，景文科大財金系副教授章定煊在臉書表示，這2天囤房稅又成了熱門話題，但他坦言有個問題若沒解決，囤房稅課了也沒用。

章定煊表示，因為蘇院長說要啟動囤房稅，一下子這2天囤房稅又成了熱門話題，但他一向避談這件事情，因為有件事很難以釐清，到底囤房稅立法意旨為何，課稅原理為何？章定煊認為，這涉及到囤房如何認定與它的稅率問題，但大家都不談，反正有課囤房稅就等於打房，炒房行為就會不見了，但事情卻沒那麼簡單。

章定煊分析囤房稅課稅原理，有以下幾種可能性：

第一，視為財富稅來看，囤房者是很有財富的人，多課一點稅，多負擔一些社會責任，這屬於促進社會垂直公平的一種課稅手段。

第二，視為所得稅補充來看，薪資所得1元都跑不掉，有錢人避稅節稅手段多如牛毛，只好在他們囤房的時候補一些回來。

第三，為消費稅，一個家戶消費一間房就夠了，但有些家戶就是要消費很多間房，每間使用率都很低，有的只給外勞跟蚊子住，過度消費要課稅。

第四，視為矯正外部性的租稅，類似空污稅的形式。因為土地資源有限，囤房行為帶來很多社會問題，這些外部性成本政府必須花大量的資源在租金補貼、興建社會住宅、生育補貼等類別上，依照使用者付費原則，囤房者要繳稅。

第五，視為不應存在經濟行為的懲罰性租稅，目的是希望這類的稅根本課不到，目的是讓這類的經濟行為消失。

章定煊表示，在不同課稅原理下，起徵點跟稅率會有很大的不同。財富稅跟所得稅的補充稅比較，起徵點會很高，目的是在平衡社會的負擔。如果是消費稅，起徵點低一點，但稅率一樣不會太高，因為收稅的目的是壓抑這類消費行為。

若是矯正與視為不應該存在的經濟行為，起徵點偏低，稅率也會很高，所以目前研議的方向是哪個也不能確認，因此無從比較。但能確認的是，若課稅結果，對於囤房的人來說，邊際成本稍微提高，只要邊際效應高於編輯成本，囤房行為就不會被消滅，頂多就國庫增加一些。

至於傳聞政院已經確定明日先討論房地合一稅修正案，原本持有屋房1年內課徵45％，改為2年內出售課徵45％稅率，另外2至5年內出售，稅率為35％。綜合媒體報導指出，財政部長蘇建榮認為，囤房稅打擊面較大，南韓實施的過程，囤房稅有轉嫁至房租上，對於租客反而不利，避免影響過大，暫時不推動。

(中時新聞網)