美國海軍T-45「蒼鷹」(Goshawk)噴射教練機，將獲得新一代的供氧系統，可望徹底根除飛行員呼吸困難的毛病。

軍事網(military.com)報導，柯漢任務系統公司(Cobham Mission Systems)宣布，該公司贏得了美國海軍航空系統司令部的合約，將提供下一代濃縮製氧器，稱為GGU-25型。

柯漢系統公司發展和戰略高級副總裁傑森‧阿柏奎斯特(Jason Apelquist)說：「我們很高興得到這筆合約，證明海軍對我們的產品充滿信心。在過去的十年中，我們大大提高了製氧機的技術和設計標準，並且有微電腦系統，可以進行實時監控，確保氧氣的品質。」

現代戰機輕易能夠飛到超過喜馬拉雅山的高度，此高度空氣稀薄，因此飛機當然需要供氧系統，稱為OBOGS(On-Board Oxygen Generation System)，這系統是在由飛機的引擎進氣口導氣，經過過濾、除氮、壓縮的步驟，將純化後的氧氣，供應給飛行員呼吸。這種供氧方式也應用在直升機、運輸機和長程客機當中，這個技術已相當地成熟。

然而奇怪的是，從2017年開始，美國海軍與空軍分別傳出飛行員缺氧的感覺，又以海軍情況更多一些，甚至發生100名T-45的訓練官拒絕再飛行的罷課事件，理由是飛機存在安全隱患，飛行員普遍發生頭痛、暈眩、判斷力下降的缺氧反應，一直要到較低空域才有改善。

駕駛艙事件的發生，美國海軍命令所有T-45訓練飛行暫停，但是一直到2020年，都沒有找到問題的根本原因，但是缺氧的報告也己大幅減少。

研究小組發現，T-45的異常事件多半與氧氣供應有關，而F/A-18則更複雜，既有供氧問題，又有座艙壓力變化。

阿珀奎斯特說，現在該公司已設計出新一代OBOGS，就是GGU-25，它取代了舊有的GGU-7，而GGU-25可以實時記錄關鍵的參數，“這些資料對於研究飛行過程中無法解釋的生理事件，將可提供非常有用的線索。

2017年，有報導稱約有海軍安全中心觀察到OBOGS系統沒有釋放足夠氧氣的飛行情況，可能是氣體濃縮裝置出了問題，造成進氣發生變化。

(中時新聞網)