最具完善運動共享空間的YYsports是寶成集團旗下首間竹科概念店，選在經營已久的竹科園區提供給在地居民及運動者一站式相關周邊服務，更有女性專屬的特展活動及限定好禮，在首場當日邀請女性運動特展封面人物，Podcaster百靈果News主持人凱莉、瑜珈野女孩瑪G，兩位特展代表帶領現場女孩們體驗啤酒瑜珈的樂趣及幽默口吻分享運動所帶來的生活體驗，引起台下笑聲不斷，喚醒內心對於運動真實的渴望!!

女力運動展重現Podcast錄音室 百靈果NEWS凱莉驚呼

新竹人有福了! 「Your Turn #換妳展現」女性運動特展開跑

全新運動概念店，透過三名不同領域的女力代表—Podcaster百靈果News凱莉、瑜珈野女孩瑪G、Locking舞者謝馨慧，藉由她們獨特的女力精神，激發潛在的運動正能量，結合線上 YYsports APP及線下策展互動體驗，可隨時追蹤一覽女力背後屬於她們的故事 。

圖片由YYsports提供

詢問凱莉對於環境最深刻的地方，她驚呼分享，最喜歡的就是「子彈時間」真的超用心，佈置像Podcast的錄音室 ，四周貼滿我的照片滿足我自戀的狀態，而且下載APP 就可以現場拍270度旋轉攝影，拍下在錄音室的感覺存在手機裡，真的好酷，她還笑著說，假日不知道要做什麼的時候來這裡，可以逛街採購運動用品，逛累了就點這裡的健康餐食用，緊接著安排運動，一整天的生活就會很充實!

圖片由YYsports提供

Fun鬆首選 女力代表聊出運動新態度 透過運動認識自己

在活動上兩位女力大方分享，年輕時候的她們都曾經走在為了一昧追求變白變瘦的錯誤方式上所折騰，現在身為瑜珈老師的瑪G分享著對於運動的觀念說到，首先要先跨出舒適圈，愛上運動感受運動帶來的好處才會持之以恆，當體態變好看、思維更正向，就能因為自己的好而影響周遭的人一起 ；凱莉緊接著說，社會框架給人所謂成功、聰明、漂亮等這些束縛，請停止看單一標準，就像挑戰自己也沒有單一方式，美及成功方式很多元，找到適合讓自己開心的方式最重要。

圖片由YYsports提供。

即日起至4/18止，特展免費參觀，現場還有專屬女性活動的inbody檢測分析就送300元十足抵用購物金，打卡還有送限量髮圈，此外在YYsports指定社群貼文上分享你/妳的運動生活就能抽3800元購物金；準備開啟妳的運動能量，3/27(六)跟著封面人物 Locking舞者謝馨慧所帶領女性們展開的專屬主題互動活動，讓妳好好和YY一起開始運動生活吧 !

展覽時間： 2021/3/5 – 4/18 (11:00~21:30)

展覽地點 ：YYsports竹科概念店(新竹市東區埔頂二路81號)

(中時新聞網)