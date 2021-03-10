3家飲品包材大廠宏全國際（9939）、福貞-KY（8411）及吉源-KY（8488）公布自結2月合併營收表現亮眼！福貞-KY自結2月合併營收2.94億元、年增116.65％；吉源-KY自結2月合併營收1.65億元、年增44.03％；宏全10日公布自結2月合併營收12.97億元、年增11.13％，讓3家飲品包材廠今年首季營運，可望呈現「淡季不淡」的表現。

宏全累計今年前二月合併營收31.39億元、年增15.24％，已創下同期新高。宏全新增瓶胚生產設備方面，包括台灣廠、大陸廠及東南亞廠共七套設備，年產瓶胚7億支，今年第一季投產，可增加營運動能。

由於海運運費上漲，加上飲料包材原物料包括聚酯粒（PET）、鋁及鐵礦砂價格漲幅均逾15％，宏全擬調漲產品售價，並強調公司十年來沒有調漲包材與飲料代工價格，但因近期各項開支聯袂增加，為反映成本，宏全已通知客戶，預定4月起調漲各項包材售價，漲幅約15％～20％或隨季調價。

法人預估，由於宏全近幾季，因有新產線持續開出，且因應旺季需求來臨，公司接單將逐月增加，單月營運可望皆有二位數的增長空間。

吉源-KY自結累計今年前二月合併營收逾4.29億元、年增36.18％。面對飲品包材原材料價格上漲風，吉源-KY指出，公司飲品包材，主要供貨給兩片罐涼茶、啤酒廠商，及三片罐飲品業者，而公司產品出貨報價，都會隨著原物料價格漲跌，重新調整客戶供貨報價，公司預估目前調漲產品價格，約1～3％，藉以反映成本。

吉源-KY表示，去年2月受到新冠肺炎疫情影響，大陸多數客戶工廠被迫停工，且終端消費大減，讓公司出貨量大幅受到影響；反觀，今年2月營運，雖適值農曆春節，工作天數減少，但因疫情回穩，終端市場需求恢復，讓公司2月合併營收年增44.03％。

吉源-KY強調，雖然農曆過年後，進入2、3個月傳統產業淡季，但今年整體第一季在大陸境內疫情回穩及疫苗開始施打後，消費信心逐漸回升，加上新年度因應原物料波動而適當調整售價，預期今年第一季整體營運，將會朝正向發展。

福貞-KY自結累計今年前二月合併營收10.67億元、年增76.8％。福貞-KY說，去年2月因受到疫情的部分影響，導致單月合併營收大幅年減。反觀，今年2月適逢農曆春節，雖生產及出貨天數減少，但因大陸疫情防控和經濟發展良好，2月合併營收反而年增116.65％。

(工商 )