郭芝吟（吱吱）因節目《全明星運動會》爆紅，計畫今年底前發行全創作專輯，籌備期間特別應速食品牌邀約，近日為網路訂餐服務拍攝宣傳影片，再次大展好身手，她與網紅喬瑟夫進行史無前例的速度對決，令人好奇誰技高一籌。

吱吱表示：「自卸下《全明星運動會》運動員角色後，寫歌準備專輯是首要規畫，希望能夠帶著自己的作品站上小巨蛋演出。」籌備期間除了透過有氧運動，保持體態與舒緩壓力外，真性情的吱吱也笑說：「有時壓力大，會吃美食紓壓，因為很喜歡吃牛肉，第一次吃到勁濃安格斯牛肉堡，整個愛上，尤其是起司醬跟牛肉的搭配非常美味，可以好好慰勞自己。」

吱吱（右）與喬瑟夫搶食物。（漢堡王提供）

吱吱、喬瑟夫曾被網友熱議是失散兄妹，兩人見面格外逗趣，被問到「認親｣感受，郭芝吟笑說：「從前年的《聲林之王》2就被網友點名我們很像，原本還不想承認，但好像頭髮越長越像，現在覺得超級像，害我今天有幾次都忍不住想請問喬瑟夫哥哥的部落是在哪？看看有沒有親戚關係。」

(中時 )