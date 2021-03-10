ROG玩家共和國今（10）日於《For Those Who Dare》線上活動正式發表全新電競手機－ROG Phone 5及多款配件。ROG Phone 5搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，採用144 Hz螢幕更新率、1毫秒反應時間的AMOLED螢幕，擁有300 Hz觸控取樣率與24.3毫秒觸控反應，指令精準執行！ROG Phone 5將於3月11日中午12點起在全台華碩專賣店、專櫃店開賣，並於ASUS Store與各大電商平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物、東森購物）預購；3月22日起則在五大電信預購。

ROG Phone 5

ROG Phone 5搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，最高時脈2.84GHz，對比上一代CPU效能提升25%。共支援五種模式，分別是X Mode＋、X Mode、Dynamic、Ultra Durable以及Advanced模式，X Mode＋、X Mode是專為手遊而設計的模式，可讓手機CPU以及GPU以更高時脈運行，螢幕也支援更高的更新率與觸控採樣率，並將啟動HyperFusion網路功能，率先選用Wi-Fi或Cellular網路中更佳的訊號。Advanced則能讓玩家自行調教CPU/GPU時脈，在螢幕更新率、觸控採樣率、網路上都以玩家設定的模式執行。

ROG Phone 5延續6000mAh超大容量電池，附贈65W快充變壓器。首次採用主機板置中、電池位在機身兩側的設計，搭配空氣動力風扇5，將氣流送至機背散熱區，使表面溫度最多降低15度，優化手持舒適性。另推出ROG Phone 5 Pro／Ultimate兩種512GB大儲存容量版本，ROG Phone 5 Ultimate是全球首款內建18GB RAM的手機；玩家可透過後置幻視螢幕自訂六種情境動畫，展現個人風格！

新一代AirTrigger 5支援多種感應模式－「超音波觸控」、「體感感測」與最新「風扇專用鍵」，遊戲控制不再受限於螢幕範圍，可自由設定側方長滑、雙點擊、體感晃動等慣用手勢，在遊戲中讓你克敵制勝；ROG Phone 5 Pro／Ultimate則額外增加「後置觸控鍵」，可交互創造出18種操作，滿足重度玩家需求！

此次亦推出ROG Phone 5 Pro（黑）／Ultimate(白）兩種512GB大儲存容量版本，玩家可透過後置幻視螢幕自訂六種情境動畫，盡情展現個人風格！（ROG提供／黃慧雯台北傳真）

華碩指出，在開發ROG Phone手機之初，品牌就將性能、螢幕、音效、電池、遊戲時的人體工學等五大層面作為開發重點。華碩這一次也聽到用戶期待新機可使用三星螢幕的心聲，搭載了三星專為華碩打造的電競螢幕，支援300Hz觸控採樣率、觸控延遲低至24.3ms（144Hz更新率下），擊發就是比人快，覆蓋康寧大猩猩Victus保護玻璃，支援Always-On HDR。

音效上則獲得DxOMark 79分評價，是目前智慧型手機中的音效表現冠軍。機身具備3.5mm耳機孔、搭載雙前出揚聲器，體積增大35%，輸出Power提升21%。更首度搭載ESS晶片（ES9280AC Pro）。電池方面同樣維持6000mAh電池，但是搭配65W充電器，充電器上規格比上一代提升，51分鐘可以充滿，同樣具備了Steady charging、t充電上限（可以限定只充電到80%或是90%）、排程充電等功能。

ROG玩家共和國發表「地表最強電競手機」－ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro／Ultimate及多款配件。（ROG提供／黃慧雯台北傳真）

配件上，ROG Phone 5不能再搭配使用TwinView Dock 3、Mobile Desktop Dock、AeroActive Cooler 3配件，可使用AeroActive Cooler 5，可部分使用Kunai Gamepad II（部分支援）、Kunai 3 Gamepad（BT以及全新的bumper）、Professional Dock以及ROG Clip。

3月底前購買ROG Phone 5，登錄送ROG Strix Go Type-c電競耳機；全台華碩專賣店贈限量ROG潮流雨衣。（ROG提供／黃慧雯台北傳真）

為回饋忠實客戶，3月底前購買ROG Phone 5享早鳥優惠！官網登錄送ROG Strix Go Type-c電競耳機（價值NT$3,490，送完為止）；全台華碩專賣店贈限量ROG潮流雨衣；持ROG Phone I、ROG Phone II至專賣店，舊換新折價最高達NT$12,000。ROG Phone 5 (ZS673KS) 16GB/256GB 幻影黑/極光白，建議售價：NT$29,990。ROG Phone 5 Pro (ZS673KS) 16GB/512GB 幻影黑，建議售價：NT$34,990；上市時間未定。ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS) 18GB/512GB 極光白，建議售價：NT$36,990；上市時間未定。

ROG Strix Go BT電競耳機

將於三月底上市的「ROG Strix Go BT電競耳機」採用高通aptX Adaptive音頻技術，提供低延遲、高傳真的無線藍牙音訊。主動降噪技術可隔絕環境音，使玩家專注遊戲；搭載ASUS AI降噪麥克風，通話更清晰，團戰勝率大增！隨附3.5mm連接線，能隨心應用於喜愛的遊戲設備。ROG Strix Go BT電競耳機，建議售價：NT$6,490。

(科技)