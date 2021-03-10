一名人妻抱怨，和老公結婚才1年，但老公每次下班回到家後，因為相當疲憊，都不願主動和自己交談，但每次和老公說到這話題，對方只會告訴她，「不高興就回娘家，不要回來了」，讓她心碎直呼這情況讓她很憂鬱，貼文發出後也引起兩派網友論戰。

人妻昨(9日)在Dcard上發文表示，她和老公新婚1年，目前在家帶小孩當專職的家庭主婦，但老公每日下班後都不願主動和自己聊天，都是要等她開口老公才願意回答，「老公下班後就是一直玩手機看影片，偶爾才幫忙顧小孩」。

人妻說她平常也沒有朋友可以談心，只能跟嬰兒說話或者自言自語，每天就是等著老公下班回家，但想找他聊天好像是件很難的事，加上每次只要談到類似話題，老公只會丟下一句，「不高興就回娘家，不要回來了」，讓她相當心寒，「我好像是一個保母，感覺好差」。

貼文發出後一派網友心疼原PO遭遇，並認為老公的確有不對，「小孩又不是只有妳一個有責任，下次他回來，小孩放著給他，妳簡單收拾個東西不需跟他交代直接回娘家」、「懷疑老公到底是做什麼工作的，可以累成六親不認」、「那妳就直接回娘家阿，讓他知道沒有妳的感覺，如果連這樣都不聞不問就可以考慮離婚」。

不過另一派網友認為原PO要多體諒老公賺錢辛苦，「賺錢就不累嗎」、「我寧願當家庭煮夫也不想工作」、「那你去賺錢他顧小孩，記得回來要跟他聊天」、「先了解原因吧，是他累不想聊天還是不想跟妳聊天」，不過也有網友勸原PO可以再試著溝通看看，「好好試著溝通看看吧，我爸媽就是因為都沒說話最後離婚了」。

(中時新聞網)