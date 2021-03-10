美國財政部去年12月將台灣列入「匯率操縱國」觀察名單，中央銀行去年淨買匯金額全年高達391億美元，佔GDP的5.84%，遠超台灣GDP的2%，而這也滿足了列入「匯率操縱國」的條件。外媒針對此事指出，依據上述的滿足的條件，台灣恐被美國列為「匯率操縱國」，而連帶著影響台灣和美國間的自由貿易協定談判。

去年台幣兌換美金飆升了5.6%，成亞洲最強貨幣。但也被美國列為「匯率操縱國」的觀察名單中。

據《路透社》報導，台灣中央銀行去年為了維持匯市的穩定，淨買匯金額達391億美元，佔比台灣GDP的5.84%，匯率干預的金額遠超台灣GDP的2%。

不僅如此，依據美國擬列「匯率操縱國」的另2個標準，其一為1年內對美國貿易順差達200億美元；其二為1年的經常帳盈餘達GDP的2%。

然而，台灣也完全符合另外2個標準，台灣在去年對美國的貿易順差達299億美元，相較2019年增加了約70億美元，遠超200億美元的標準；而去年的經常帳盈餘約為GPD的11%，也比台灣GDP的2%多出了不少。

該報導稱，台灣一直都很積極的爭取和美國簽訂自由貿易協定，但不幸的是，若被列「匯率操縱國」，該貿易協定很有可能會受到影響。

(中時新聞網)