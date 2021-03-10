由於美國希望優先為本國人民施打疫苗，墨西哥已轉向中國大陸求救。墨西哥外交部長厄伯拉特9日宣布，已再向中國大陸採購大批新冠肺炎（COVID-19）疫苗，將讓墨西哥訂購的大陸疫苗總數達到3600萬劑之譜。

「美聯社」報導，墨西哥政府已簽署協議，訂購1200萬劑大陸國營國藥集團（Sinopharm）所生產的新冠肺炎疫苗，並將大陸科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的疫苗訂單增為2000萬劑，再加上先前訂購的400萬劑大陸康希諾生物公司（CanSino）疫苗，將讓墨西哥訂購的大陸疫苗總數達到3600萬劑。

此數字遠遠超過該國從其他管道獲得的500萬劑疫苗。雖然墨西哥已和美國輝瑞公司簽約採購3400萬劑疫苗，但交付速度緩慢，目前僅獲得不到1/10的量。「路透社」指出，由於美國拜登政府正力求達成執政百日有上億美國人接種的目標，其上週才婉拒墨西哥分享疫苗的要求，導致無計可施的墨西哥總統培茲歐布拉多，只能向中國大陸尋求進一步的疫苗支援。

由於全球疫苗短缺，各國難以獲得足夠的新冠肺炎疫苗，讓疫苗產能較大的中國大陸趁機發動「疫苗外交」，透過疫苗出口來擴大地緣政治影響力。有報導指出，預定於12日舉行的美國、日本、印度、澳洲「四方安全對話」領袖峰會上，將促成印度為美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）與嬌生公司（Johnson & Johnson）製造疫苗，以對抗中國大陸。

(中時新聞網)