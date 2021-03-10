蘋果計劃在慕尼黑設立新晶片設計中心，專注於5G和未來無線技術，該址也將作為蘋果的歐洲晶片設計中心。這項計畫加上額外的研發支出，未來3年的投資金額將超過10億歐元。

慕尼黑目前已是蘋果在歐洲最大的工程中心，來自全球40國、將近1,500名員工投入電源管理設計、應用處理器和無線技術等多項領域，工程團隊協助打造蘋果自家晶片。蘋果計劃為慕尼黑新晶片設計中心招募數百名新血。

蘋果執行長庫克表示：「我對慕尼黑工程團隊未來將發現的所有事物感到興奮，從探索5G新技術，到為世界創造電力、速度和連接的新一代技術。過去40年來慕尼黑一直是蘋果的家，我們由衷感謝這個社群和德國成為這段旅程的一部分。」

慕尼黑擴張計畫是蘋果長期在德國和慕尼黑建立世界級工程團隊的最新行動。蘋果目前在德國聘雇超過4,000名員工，涵蓋零售、工程和營運等職務。

蘋果表示，新設施將容納蘋果日益龐大的行動團隊，並作為歐洲最大的行動無線半導體和軟體研發中心。該團隊將研發5G和6G技術，透過無縫整合軟硬體工程，將創新帶進無線體驗的所有層面。

蘋果面積3萬平方公尼的新設施位在慕尼黑市中心，預計2022年底遷入新大樓。如同蘋果全球其他城市的辦公室，慕尼點的新據點將完全採用再生能源。

蘋果於1981年開始在慕尼黑營運，員工人數由當時的10人到目前的近1,500人，蘋果的團隊成員在當地7個辦公室工作。蘋果在德國共有15家Apple Store，其中兩間位在慕尼黑。

蘋果在過去5年斥資逾150億歐元與德國超過700家大小型企業合作，包括晶片製造商英飛凌（Infineon）、電池公司Varta和化學公司DELO等。

(工商 )