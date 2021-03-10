美國總統拜登在就職前提出雄心遠大的上任百日計畫，拜登入主白宮至10日止已屆滿50天，他在上任初期實踐不少承諾，從對抗疫情到氣候政策，其中最重要的莫過於1.9兆美元紓困案。

拜登在入主白宮前提出百日計畫，承諾對氣候變遷、移民改革，和新冠肺炎疫情等議題迅速採取行動。

拜登完成百日計畫的時間過了一半，他提出的1.9兆美元紓困案已進入國會最後審核程序，將是拜登上任初期的重大里程碑。方案內容包括直接向數百萬民眾發放現金支票、資助拜登在選戰時期提出的多項計畫，例如重啟學校和讓更多民眾接種疫苗。

拜登上任後優先著手的項目便是對抗新冠肺炎疫情，他的努力已顯露初期成效。拜登的目標是在上任百日內讓1億民眾接種疫苗，這項計畫最快在下周結束前就能達標。美國目前平均每日為逾200萬人施打疫苗，自拜登宣誓就職以來，已有超過7,500萬人完成接種。

氣候政策亦是拜登上任後的優先執行項目之一，他在就職首日便火速簽署多項行政命令，例如終止美加Keystone XL輸油管計畫、禁止開發阿拉斯加北極國家野生動物保護區，並重新審視前任總統川普的環境、公衛和科學規範。

拜登執政以來逆轉多項川普內閣的決策，包括重新加入世界衛生組織（WHO）和巴黎氣候協定、停止美墨邊境築牆，和終止回教國家的旅遊禁令等。

拜登亦強化內閣的道德標準，例如就職首日便簽署行政命令，要求內閣人員簽署道德承諾，和維護司法部的獨立性。

重啟學校是拜登的主要承諾之一，但該計畫執行的難度較高，部分原因在於讓學校恢復面對面授課是由當地官員與教師工會決定。經過協商後，拜登日前表示，目標是讓多數小學每周在校園授課5日。

(工商 )