受到巴西貨幣里耳貶值，以及美國砂糖消費和進口量估計減少拖累，美國原糖期貨9日大跌至3周新低水準，跌破每磅16美分支撐。美國洲際交易所（ICE）5月原糖期貨繼8日收低1.2％後，9日收盤再挫低1.8％，降至每磅15.9美分。里耳兌美元9日重貶至2020年5月以來新低紀錄後，不過10日已經止跌。美國政府9日調降2020/21年砂糖消費和進口量預測。

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