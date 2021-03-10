原糖期貨跌至3周新低 失守每磅16美分關卡 22:392021/03/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到巴西貨幣里耳貶值，以及美國砂糖消費和進口量估計減少拖累，美國原糖期貨9日大跌至3周新低水準，跌破每磅16美分支撐。美國洲際交易所（ICE）5月原糖期貨繼8日收低1.2％後，9日收盤再挫低1.8％，降至每磅15.9美分。里耳兌美元9日重貶至2020年5月以來新低紀錄後，不過10日已經止跌。美國政府9日調降2020/21年砂糖消費和進口量預測。 新債王岡拉克：美國年中通膨率將逾3％ 雙低股回神 台股逆轉勝 (工商 ) #期貨 #美國 #每磅 #原糖 #里耳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》利空消息打擊 美油期貨跌逾1.5％ 10:012021/03/10 財經 預冷技術助攻 雲林高麗菜銷加州 04:102021/03/10 地方新聞 桃園振興旅遊 推住房補助每人最高2000元 13:302021/03/10 生活 《商情》紐約棉花跌逾4％ 終止連2漲 10:182021/03/10 財經 台指期 籌碼面中性偏空 04:102021/03/10 證券．權證 關注美債拍賣 美股開盤漲250點 特斯拉2日飆逾百美元 22:472021/03/10 財經 《集中市場》外資連5賣 提款台股千億元 15:242021/03/10 財經 《商情》需求疑慮 打壓LME基本金屬期貨多數收黑 09:442021/03/10 財經 《晨間解盤》靜待量縮止穩 再逢低布局(日盛投顧提供) 10:222021/03/10 財經 三利多 法人續看好金價或金礦股後市 18:302021/03/10 財經 台中招商引資帶動產業園區就業人口 3行政區擴大購屋需求 21:502021/03/10 寶島 財經熱門新聞 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 全球金融市場泡沫暗湧 知名投資人曝兇手是他們 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 中芯傳14奈米製程良率追平台積電 訂單排到2022 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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