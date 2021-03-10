中國一名長期致力於反詐騙宣傳公益事業的網紅「泡泡龍」（于海龍）於5日去世，10有網友發布訃聞稱，「泡泡龍」於2021年3月5日為公安機關拍攝公益反詐騙宣傳視頻時，因為長時間高強度工作而不幸猝死，享年29歲。

根據《澎湃新聞》報導，吉林省通化縣公安局反電信詐騙中心一名工作人員證實了于海龍的死訊，該工作人員表示，于海龍先生于3月5日拍攝完畢後不幸去世，「是正常拍攝，可能是晚上回去休息的時候去世的。」該公安分局也已與家屬進行溝通。

該工作人員表示，「會按照于海龍的遺願將我們拍攝的影片發佈，這也是他對社會做出的貢獻。」此外，通化縣一名權威人士也透露，通化縣公安局將授予于海龍「反詐宣傳特殊貢獻者」的榮譽。

告別式上官方頒發予泡泡龍特殊貢獻獎。

「通化縣公安局反電信詐騙中心」的抖音帳號共發佈6支反詐騙知識普及影片，這6支影片中均有于海龍的身影，他作為演員演繹了多個預防詐騙的小故事。

據網友發佈的訃聞稱，于海龍一生樂觀正直，工作上兢兢業業，在拍攝公益反詐騙宣傳視頻中，他字斟句酌，每一個表情和動作都要求精益求精，不滿意就重新拍攝，一個鏡頭可能要拍攝十幾遍，每天都主動拍到淩晨。

于海龍生前曾說，「我以前就是一個送外賣的，現在能得到這些，這麼多人關注我，如果社會有什麼需要的，我能做到的，我肯定全力以赴……」據瞭解，于海龍的抖音帳號「泡泡龍（多肉）」共發佈76支影片，獲讚數有2691.4萬，粉絲256萬人，該帳號大多發佈美食測評影片。

先前「泡泡龍」曾曝光體重高達160公斤，且拍片秤體重時，指針幾乎被壓爆轉不動，後來官方嚴禁大胃王類型的影片，他有1年多時間都正常作息飲食，沒想到如今因過重加上過勞猝死，數萬網友震驚為他哀悼，大嘆：「下課了，兄弟」、「一路走好，兄弟」、「大家都注意身體，減減肥、少熬夜！」

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(中時新聞網)