近月通膨率以及10年期美債殖利率陡升的問題，導致金融市場大幅度震盪，其中又以科技股資金流出速度與規模最為劇烈，美國商務部周三(10)公布美國 2 月消費者物價指數 (CPI)年增1.7%、報在去年2月以來最高紀錄，但為溫和上揚，加上核心CPI年增率1.3%較前值下滑，且低於市場預期，激勵美股3大指數期貨大盤前漲。道瓊指數周三開盤上漲74.22點、以31,906.96點開出，隨後漲勢擴大至250點，那斯達克指數則是強漲超過1%，特斯拉則是2日大漲超過100美元。

截至台灣時間10日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲243.55點或0.77%、暫報32,076.29點；標普500指數上漲23.14點或0.60%、暫報3,898.58

點；那斯達克指數上漲135.27點或1.03%、暫報13,209.09點；費城半導體指數上漲17.58點或0.60%、暫報+2,949.79

點。

4大科技巨頭開盤股價均漲，電動車大廠特斯拉股價上漲29.39美元或4.36%、暫報702.96美元。台積電ADR股價上漲0.070美元或0.060%、暫報116.45美元；聯電ADR股價上漲0.020美元或0.24%、暫報8.45美元。

主要是美國財政部拍賣價值580億美元的3年期公債結果，得標利率0.355%，投標倍數增至 2.69，創2018年6月以來最高水位，激勵市場對於10年期美債拍賣預期。台灣時間凌晨2點周四拍賣380億美元10年期美債，周五拍賣240億美元的30年期美債的結果出爐。10年期美債殖利率則是暫報1.54%，較稍早之前小跌。

美國聯邦眾議院針對1.9兆美元經濟刺激法案討論與表決，預計10日過關，並於稍晚簽署生效，預料美國民眾將獲得1400美元補貼金。

(中時新聞網)