大陸日前表示因在台灣出口鳳梨中發現介殼蟲，宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，近日又傳出國內知名品牌「微熱山丘」鳳梨酥遭陸代理商棄單，導致上萬盒鳳梨酥滯銷，有臉書團購社團更打出「搶救」口號急銷貨。對此，微熱山丘證實訂單有遭代理商取消，不過搶救鳳梨酥僅為代理商銷售手法，目前正在了解中。

大陸宣布3月1日起暫停台灣產鳳梨輸入，造就一股全民吃鳳梨熱潮，近日卻瘋傳知名品牌「微熱山丘」鳳梨酥遭大陸代理棄單滯銷，轉往在臉書團購社團「SOFA SOFAT 沙發美食社 」發起搶救鳳梨酥的促銷活動。

根據《自由電子報》報導，臉書社團《SOFA SOFAT 沙發美食社》近日緊急公告表示「Urgent！微熱山丘鳳梨酥1000盒需要每個熱情的你。」文中提到，「微熱山丘鳳梨酥10入原價一盒420元，救救鳳梨價378元。」

對此，微熱山丘證實近日的確有海外代理商取消訂單，不過由於是後來追加的訂單，並不影響品牌營運，實際訂單數量則不方便透露。針對團購社團的發文，業者指出這是代理商的銷售手法，和微熱山丘無關，目前已派人了解，避免用字引起爭議。

(中時新聞網)