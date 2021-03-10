性感女神鍾麗緹即使50歲，仍維持逆齡美貌和火辣身材，而她的三個女兒也遺傳完美基因，各自擁有不同優點，其中，12歲的2女兒張思捷（Jaden），因為參加舞蹈節目《跳舞吧！少年》受到關注，亮麗外型和絕佳舞技贏得滿堂彩。

Jaden從7歲就開始學拉丁舞，至今已長達5年，之前她在《跳舞吧！少年》表演《貓貓咪呀》，穿上白色舞衣、頭頂兩根馬尾、腳踩紅色高跟鞋的她，不僅舞技精湛，還有不少高難度動作，舉手投足散發自信，又有巨星氣場，耀眼表現獲得全場滿堂彩。

Jaden因為精湛舞技受到關注。(圖／翻攝自微博)

而年僅12歲Jaden，比例相當好，還有一雙纖細長腿，更讓網友驚豔不已，、「哇，沒想到成了小美女，跳舞太厲害了吧，這大長腿」。而今(10日)則轉發女兒換上另一套服裝，化身叢林女王的影片，直呼「這個是誰的孩子跳那麼好啊，哈哈哈哈加油，加油哦，寶貝們」，隨後又誇讚「美爆了」，看得出她對女兒的表現相當自豪。

而Jaden不僅身材和顏值都不輸媽，氣質也相當出眾，其實，鍾麗緹和前二任丈夫生下3個女兒，擁有混血基因的大女兒Yasmine和曾和張倫碩上親子綜藝的小女兒Cayla比較為人所知，不過如今二女兒透過節目秀精湛舞技，也讓她更受到外界關注。

(中時新聞網)