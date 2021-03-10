為因應立委提案修正囤房稅，行政院要求財政部先行研擬囤房稅政院版，不過目前囤房稅屬於房屋稅條例範圍、也就是地方稅收。行政院與財政部在8日與黨團溝通後，下一步要跟地方政府協調，盼盡快在部會、地方、黨團立委三方尋求共識。

財政部囤房稅初步方案為住家用房屋稅供自住最多三戶內維持1.2％稅率，非自住的住家，持有一至二戶每戶稅率2％，三至五戶每戶稅率3％，逾六戶以上每戶稅率4％。

囤房稅初步方案也限定建商一年緩衝期，若一年內未出售者、一律適用1.5％稅率，但一年後則比照非自住情況課稅。供人民團體等非營業使用者，稅率將由1.5％至2.5％調高為1.5％至3％。

因應黨團立委訴求，房地合一稅原本要與囤房稅一併修正，但考慮到地方政府未有共識，加上部分立委反對囤房稅，行政院與財政部有意讓囤房稅脫鉤、由房地合一稅先行。官員透露，地方政府仍希望保有自行訂定囤房稅彈性，因此囤房稅未來可能有多個方案與各個試算版本。

然而，房地合一稅修法為短期持有出售課高額所得稅、同時排除自建自售建商，但囤房稅卻限定建商只能有一年緩衝期，否則將適用較高的房屋稅負，乍看有矛盾情況。

不過，實際上這是以量制價策略。據了解，為了讓政策「有感」，行政團隊透過限縮一年持有稅緩衝期，同時讓建商短期出售豁免高所得稅，鼓勵建商在新屋建成一年內盡快售完，透過短期供給量增加、短期需求量不變法則，讓房價盡快回歸合理價格。

財政部長蘇建榮指出，囤房稅仍為中長期措施，尤其涉及地方稅收、產業發展，應以長遠發展為政策目標。他也表示，若未做全盤規畫而貿然施行，反而會步入南韓後塵，因持有稅增加而導致房東將成本轉嫁給租屋者，財政部將以租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入等四大考量重點建構合理租稅環境。

(工商 )