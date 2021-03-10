黃士修。（資料照片）

核四廠。 （資料照片）

明（3月11日）是東日本大地震10周年，資深媒體人董智森指出，根據日本民意調查，日本主張完全廢核僅17％，福島地區主張完全廢核僅24％。

另外，核四公投領銜人黃士修也在臉書具體詳列數據，根據NHK原文報導日本全國民調，3％支持增加核能、29％維持目前比例、50％支持減少比例，續用核電民意仍高達八成，只有17％支持完全廢除核能發電，福島地區只有24％支持完全廢除核能發電，而且跟台灣一樣，年輕人的擁核比例比較高。

黃士修表示，日本當年「零核」時期，燒天然氣燒出十幾兆元的赤字，全國電力公司瀕臨破產，兩年後便捨棄「零核」，陸續重啟核電。日本國家能源戰略，也明訂核能和再生能源各佔20％的方針，親手實現以核養綠。

核四封存七年還能不能重新啟用？黃士修分析，可以看看美國Watts Bar 2號機，1988年封存，2016年重啟，封存28年，是核四封存的整整四倍，仍然在2018年得到美國最佳電廠的獎項。核四若要重啟，技術不是問題，民意不是問題，政治才是問題！

黃士修也提到，美國能源部定義綠能明文包含核能和再生能源。歐盟綠色政綱把核能和再生能源都列入2050碳中和手段，並且，也得到歐盟辦公室的回信，確認綠色政綱包含核能。

他最後強調，反核四已經撕裂台灣社會三十年，付出漲電價、燒燃煤、大斷氣、毀生態的慘痛代價，讓大家在今年828結束這些意識形態的恩怨情仇吧！

(中時新聞網)