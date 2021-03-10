余天、李亞萍的二女兒余苑綺，去年才二度抗直腸癌成功，沒想到今年2月又傳復發，肺部跟淋巴有新腫瘤，目前停工化療中，而在她抗癌期間，弟弟余祥銓常幫忙照顧其兒女外甥，近日就透露外甥女樂樂的未來志願，讓網友看了直呼好貼心。

余祥銓10日在臉書Po出帶著外甥女樂樂去買玩具的照片，對方挑來挑去卻都是買醫生的玩具，余祥銓就心疼透露：「小樂樂說她長大要當醫生。」

余祥銓帶外甥女樂樂買玩具，對方透露長大想當醫生。（圖／翻攝自臉書）

不少網友看了貼文，認為樂樂應該是為了生病的媽媽才想當醫生，紛紛感動留言「貼心的孩子，可能她內心是不忍心看見媽媽受那麼多病痛」、「樂樂給媽媽勇氣」、「樂樂好懂事」、「應該不喜歡媽媽需要常常去醫院沒辦法陪在身邊，但又希望醫生能治好媽媽的病，所以想當醫生或護士，能幫助像媽媽需被幫助的人」。

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌，歷經12次化療，終於戰勝病魔，未料2019年生下第二胎兒子後，直腸癌竟復發，癌細胞更從淋巴擴散至肝、肺，為母則強的她積極對抗病魔，在挺過多次手術與18次化療後，於去年宣布抗癌成功，沒想到，今年農曆年前又發現癌症再度復發，手中10幾個工作只能喊卡，而她接下來會展開3個月化療，上月24日岀院後，目前專心在家調養身體。

(中時新聞網)