美國財長葉倫（Janet Yellen）表示，拜登政府推動的1.9兆美元紓困法案不會導致通膨急速升溫，反而有助於美國經濟明年重返充分就業。葉倫指出，此紓困計畫將提撥資金援助各州與城市，避免重蹈政府在經濟大蕭條期間犯下的錯誤，而一旦紓困案通過，財政部將以最快速度將援助送到民眾手中。

部分經濟學家擔憂，此次紓困案迅速提振經濟可能引發通膨問題，但葉倫周一（8日）接受MSNBC電視台訪問時駁斥此看法。葉倫表示：「我真的不認為這（通膨急劇升溫）會發生。在新冠疫情爆發前，我們失業率是3.5％且完全沒有通膨上升跡象。」

疫情去年爆發後導致美國2,400萬人失業，但在此之前，2月失業率維持在3.5％的50年新低，且通膨率遠低於聯準會（Fed）設定的2％目標。

葉倫指出，在那段失業率非常低的時期，美國通膨率「很低」。但她也表示，萬一通膨出現問題的話，政府也有充足工具因應，他們將密切監控情勢、隨時做好準備。

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