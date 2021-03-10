中南部面臨56年來最嚴重旱災，多座主要水庫都發出紅色警戒，蓄水量已跌破10%，但北部的翡翠水庫依舊保持著88%的蓄水量，供水無虞，與其他水庫形成強烈對比。事實上，翡翠水庫底一直埋藏著「亞特蘭提斯」般的秘密長達35年，幾乎為世人所遺忘。

翡翠水庫在民國68年開始動工，歷經8年，終於在民國76年竣工，但從73年起就開始蓄水，到了民國75年初，一座迷你學校「碧山小學」就此長眠在水庫底，至今已35年，除了當地老前輩外，幾乎無人知曉這座台版「亞特蘭提斯」。

碧山國小埋藏於翡翠水庫水底長達35年，幾乎為外人所不知，僅當地老前輩記得。(圖／翡翠水庫管理局)

碧山國小學生相當稀少，更在72年時就因人數不足，改制為龜山國小碧山分班。在翡翠水庫工作28年的退休人員表示，翡翠水庫開始蓄水時，學校在水庫上游租屋當教室，學生每天必須搭乘水庫交通船上學，直至80年學生剩下2人，宣布廢校後，這段過程也徹底走入歷史。

沉入水底16年後，也就是民國91年，碧山小學當時因枯水期，再度浮出水面，許多老村民得知後趕緊「返鄉」尋找兒時記憶，拍照留念，但過了2個月後，水量豐沛，蓄水量再度爬升，碧山小學再度沉入水底，至今都未再度浮出過。

此外，翡翠水庫竣工後，也導致了烏來杜鵑的野外棲息地消失，造成烏來杜鵑絕種危機，長達30年無採集記錄，幸得農委會保育中心與北市府合作下，成功復育烏來杜鵑。

翡翠水庫為全台第二大水庫，總容量為4億600萬立方公尺，僅次於台南曾文水庫的6億1000萬立方公尺，但由於降雨優勢、完善的水土保持與近年來導入的水力排沙操作，年淤沙量更是從原先的74.4萬立方公尺，大幅降低至29.2萬立方公尺，長年來面對乾旱威脅，蓄水量始終能保持在8成以上。

(中時新聞網)