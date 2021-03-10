「Project 88」主打歌〈這世界稱不上多好但是也沒有那麼糟〉。（avex愛貝克思提供）

「Project 88」女子搖滾樂團由吉他手兼主唱EN、鍵盤手蕾蕾、貝斯手LIN、鼓手DiDi所組成，平均年齡未滿20歲。此團從2017年開始，從500位台灣有潛質的女高中生中選出組成的成員，4個女孩回想當時心情，表示太不可思議了！LIN說：「我記得我是一直到快要上台前才決定好要唱什麼歌，事後老師告訴我徵選上了，當下聽到時還不敢置信，後來公司也有發簡訊通知我，被徵選上這件事跟我媽媽說，她還覺得應該是詐騙集團吧！」EN則說：「其實我跟LIN是參加同一場次的徵選，我對她的印象非常深，覺得這個女生不僅吉他彈得好、歌也唱得好。我自己高中的時候就組過樂團，但是參加唱片公司的徵選活動則是第一次，沒想到就歪打正著的加入，這就是命中註定吧！」

四個懷抱音樂夢想的女孩Project 88推出首張作品《起點 The Beginning》，團名「Project 88」的88這個數字不止是唱片公司的門牌號碼，更有富涵「無限」（日文）的意思，年紀最小的DiDi表示「我想要給大家覺得我們是健康正面積極的少女團，希望我們的音樂能夠感動到大家，當人們心情不好的時候，聽到我們的音樂就可以振奮人心，不管任何年齡層的人，都可以被我們的音樂帶出美好的回憶！」

身為學生歌手的Project 88歷經三年培訓，首張EP《起點 The Beginning》是她們每週一次團練、互相激盪下產生的作品，收錄三首由EN及蕾蕾作為主Key創作的歌曲，分別是〈這世界稱不上多好但是也沒有那麼糟〉〈推手〉〈舊吉他〉，從在房間裡的女孩心事與夢想，擴大到對社會的關懷及對世界的想像，皆可從這三首歌當中找尋到女孩們想要說的話、想要表達的看法。

(中時 )