韓國瑜走訪雲林古坑拜會古坑鄉崁腳村村長長吳勝坤。（摘自韓國瑜臉書）

中國大陸宣布禁止台灣鳳梨進口，前高雄市長韓國瑜在最新一集「韓國瑜內心話」，與雲林古坑、高雄大樹資深鳳梨農民對話，曾擔任北農總經理的韓國瑜，深知農民的辛勞，他說，鳳梨約七成外銷大陸，如今被禁止，對農民打擊巨大，呼籲此時不該參雜太多政治、意識形態，農民不該作為彼此鬥爭的犧牲品。

最新一集「韓國瑜內心話」中，韓國瑜前往高雄大樹拜訪從16歲開始耕種鳳梨，至今已70多個年頭的鳳梨伯，及其兒子林郁修，另也走訪雲林古坑拜會古坑鄉崁腳村村長長吳勝坤，兩位種植鳳梨的資深農民，均期盼政府替農民找一條通路，好好和對岸溝通。

韓國瑜邊聽農民分享心酸邊感嘆，他說，現在不談也是頭痛，如今鳳梨量產，過兩天可能要吃芒果，再吃蓮霧，會排擠到其他水果，顯然緩不濟急，當七成外銷大陸的鳳梨遭禁止進口，對農民打擊巨大，大家應該坐下來談，不要把太多政治、意識形態放進去，農民不該作為彼此鬥爭的犧牲品。

韓國瑜表示，現在有七成鳳梨外銷大陸，兩成國人自己享用，1成出口到其他國家或加工，農民不懂政治，但需要合理利潤，讓他們可以生活、養家餬口、教育下一代。

韓國瑜也以北農總經理的經驗談到，北農的重要性在於訂價格，海內外都會參考北農訂定的價格，據他了解，農民並不想暴利，但希望有穩定的價格機制與合理利潤，農民的需求是最基本且很低的請求，要求政府應注意到產銷之間的平衡，而安定社會基層，不就是政府要追求的嗎？

最後，韓國瑜運用自己的影響力，身體力行替農民推廣鳳梨銷售，在該篇臉書文末附上訂購傳送門連結，歡迎大家讓貨出得去，多多幫農民採購鳳梨。

(中時 )