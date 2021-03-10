美國川普政府時期，擔任美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）曾一度確定訪台，卻臨時取消。據媒體報導，當時大陸解放軍高層已透過對話管道揚言，若大使專機真抵台上空，將不惜派軍機進入台灣領空，甚至開火捍衛主權，讓美國國防部五角大廈大感緊張，告知國務院此事，導致緊急取消克拉芙特訪台行程。

原來，今年一月初，川普政府突然宣布美國駐聯合國大使克拉芙特訪台消息，消息一出，引起大陸強烈不滿並提出抗議，兩岸緊張關係再次升高。但臨行之際，美國國務院宣布，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消包括國務卿在內的所有官員出訪計畫，由於事出突然，引發多方揣測，餘波盪漾至今未止。

台海差點開戰 美政府嚇一身冷汗 她訪台內幕曝光？總統蔡英文(左)、美國駐聯大使克拉芙特(右)進行視訊會談。(合成圖/取自蔡英文臉書、美聯社)

《南華早報》駐華盛頓記者邱吉爾率先在推特質疑，美國國務院宣布取消出訪行程時，克拉芙特可能已經上了飛機，他附上一份航班軌跡，疑似克拉芙特訪台專機從安德魯斯空軍基地起飛後，在新澤西州上空盤旋，最後返回華盛頓，總飛行時間將近4小時。

但外交高層表示，該記者所指班機並非訪台專機，戰略專家張競從專業角度分析航跡圖和相關說法，認有諸多不合常理之處，懷疑此消息的可信度。

對此，據《新新聞》10日報導，有熟知兩岸軍情和外交消息的人士綜合各方資訊指出，解放軍在當時曾透過中美兩軍熱線有過激烈交涉，陸方嚴正告知美方無法容忍克拉芙特訪台，此舉違反「美中三公報」和損害中國主權，並主張若專機訪台，將派戰機跟隨，並隨其進入台灣領空，宣示主權，若遇到軍機阻攔，將不排除開火。時值緊張之際，美方私下交涉無果，後所幸經交涉，美方終於退讓而取消行程，避免了一場可能的擦槍走火。

值得注意的是，此事在2月初就已有所傳，真實原因外界無從察考。但相關說法顯與大陸官方領導高層所主張的「兩岸和平」的基調不同，在兩岸關係緊張的情勢下，相關情勢多少會有說法出現，但整體來看，以對話控制分歧，兩岸和平統一仍是大陸官方的主旋律。

(中時新聞網)