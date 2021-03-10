台中豐原一家私立幼兒園爆發疑似虐童案，1名6歲男童因不配合午睡，遭女老師掐脖、巴頭等粗暴管教而受傷。（王文吉攝）

台中豐原一家私立幼兒園爆發疑似虐童案，消息傳出後，園方發出公告說明，但許多家長對幼兒園失去信心，紛紛詢問轉學、退費等程序。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台中豐原一家私立幼兒園疑爆虐童案，1名大班的6歲男童遭女師掐脖、巴頭，造成頸部、下巴、手臂等處挫傷，家長追問才得知孩子只是不想午睡，就遭無照任教的幼兒園負責人粗暴管教，怒向派出所報案提告傷害。消息傳出後，許多家長對幼兒園失去信心，紛紛詢問轉學、退費等程序。

根據監視器影像顯示，這名男童因不配合午睡，掛名「主任」的蔡姓女老師情緒失控，先是出手巴頭，接著雙手抓住男童頭部猛甩，接著大力掐住脖子，還粗暴拉傷男童手臂，造成男童頸部、下巴、手臂均有擦挫傷。

男童返家後童言童語訴說過程，家長隔天到幼兒園調監視器，看到兒子被施暴畫面當場心碎，當天晚上就到當地派出所報案，並完成筆錄製作，對施暴的蔡姓女老師提告傷害。

台中市教育局表示，該幼兒園9日下午9時許通報「家長於9日下午約5時到幼兒園反映，其子8日下午回家時，脖子左邊有2道小抓痕」，家長到園檢視監視器影像，發現是老師為督促小朋友安靜午休，因管教方式不當造成小朋友受傷，當下即報警。

據了解，該名涉嫌施暴的蔡姓女老師其實是幼兒園負責人，已於9日離職，目前「關懷e起來平台」將追查否涉及兒虐。教育局則查出蔡女不具教保服務人員資格，卻入班教學，將依教保服務人員條例第34、35條分別裁處負責人及行為人6000元罰鍰，並列入追蹤複查。

園方則表示，很遺憾老師情緒控管不佳，造成幼兒受傷事件，已通報校安處理中心，並通報台中市教育局，已革職不適任教師。未來將持續關心受傷寶貝的身體及心理狀況，園長亦會深入檢討此事件的發生及預防，加強走動管理，留意老師與孩子們互動情形與狀態。

(中時 )