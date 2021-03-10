台灣嚴峻缺水，中南部共9座水庫蓄水量僅剩1成，其中日月潭水庫水位持續下降，面臨數十年不曾見過的旱季，因為整個水庫快要見底，一個黃氏家族才發現200年前祖先住在潭底的遺跡，不過他們卻被林務局要求拆屋還地。

儘管近日有鋒面帶來降雨，仍難為水庫解渴，尤其中南部的水庫，已經嚴重到水位幾乎見底了，其中日月潭水庫更出現彷彿「年輪蛋糕」的特殊景象，放眼望去僅剩一片綠油油的泥地。

據《東森新聞》報導，南投日月潭當有一個黃氏家族，祖先從清朝時期就住在現在的日月潭底（昔日為陸地），後來日據時期建立水壩，家族被迫搬遷，在水社碼頭旁居住逾70年，近日卻因日月潭水位降低，意外發現祖先住在潭底的遺跡，由磚牆堆砌而成，景象極為罕見。

居住在日月潭超過200年的黃式家族，近日卻被林務局提告拆屋還地，他們怒拿地籍資料討公道。黃氏家族成員黃文登指出，別家的土地不僅能居住還能開發，「我們這老早的房子，為什麼不能讓我們生存的空間呢？」官司纏訟至今10幾年還未判決，豈料近日因日月潭乾旱缺水，祖先遺跡浮出水面，讓他們極為感嘆。

(中時新聞網)