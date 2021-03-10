國民黨立委陳以信獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，引起黨內不少人反彈，資深媒體人黃暐瀚今替陳以信緩頰，指陳以信送花是為感謝第一線的防疫人員。對此，國民黨前副祕書長蔡正元批評黃暐翰「邏輯太怪」，難道民進黨立委王定宇為了感謝黨發言人顏若芳照顧周到，只因為蔡英文總統是顏的上司，就跑去獻花給蔡英文嗎？

藍委陳以信獻花一事已引起黨內熱議，資深媒體人黃暐瀚今表態力挺，指陳以信因肯定台灣的防疫，卻被黨記處分，主動放棄爭取外交及國防委員會的召委，「這棍子打在他的身上，卻是痛在防疫人員的心理」。

對此，國民黨前副祕書長蔡正元表示，「暐翰兄的邏輯真的太不容易懂」，古今中外真的沒有看過在野黨趁著總質詢向執政黨獻花，陳以信開創了歷史先例，而只因為蘇貞昌、陳時中是防疫人員的上司，獻花給蘇陳兩人就等於獻花給防疫人員。

蔡正元反問，難道民進黨立委王定宇要獻花給黨發言人顏若芳感謝顏對他照顧周到，也因為蔡英文總統是顏的上司，所以就跑去獻花給蔡英文嗎？這個邏輯太怪了。

蔡正元說，不管年輕或年老，要投票給被獻花的執政黨，還是投票給花錢買獻花的在野黨，而在野黨成了獻花政黨，比花瓶政黨還不值，這個道理應該不難懂。

蔡正元指出，民進黨立委郭正亮認為蔡正元和很多人強烈抗議陳以信獻花，是在幫2022年對壘陳時中的國民黨立委蔣萬安止血，因為民進黨屆時一定會拿陳以信獻花給陳時中的事大做文章，國民黨只能傻傻地吞下肚。

蔡正元自嘲，他不知道陳時中要不要選，所以沒有像郭正亮想那麼多，且他只是普通的國民黨員，也管不了那麼多，就像台北市議員徐巧芯跑到鄭弘儀的節目大聲喊說「蔡正元什麼都不是，沒有公職也沒有黨職，只是一個網紅，黨中央不必理會」。

蔡正元坦然表示，他沒有公職是真的，但他不像徐巧芯主持過網路賺錢當過網紅，也沒有拍視頻去拿過斗內和業配，「我真的不夠格當網紅」。

蔡正元說，他是國民黨的中評委，不知道算不算是黨職，至少這個中評委是黨主席主動送上門，不像中廣董事長趙少康要得那麼辛苦，若有公職的徐巧芯不爽，可以叫黨主席江啟臣、考紀會主委葉慶元隨時開除他的中評委，他一點都不介意。

(中時 )