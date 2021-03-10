男子吃火鍋時想找手機，摸摸口袋，隨後卻掏出一根「長條物」，讓隔壁桌情侶當場笑歪。(摘自爆廢公社二館)

人們常說忙中容易出亂子，一位網友近日就成為活生生的案例，因為急著出門去吃火鍋，沒想到吃飯吃到一半，從口袋掏出手機的瞬間，馬上讓隔壁桌目睹的情侶當場笑到噴飯。這出糗的經歷也引起1.6萬網友共鳴，不少過來人坦言，「沒關係，我也幹過」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，近日到火鍋店用餐到一半想找手機，他卻默默從口袋掏出一根「長條物」，瞬間讓隔壁桌情侶當場笑歪。原來，原PO拿出來的並不是手機，而是家裡的電視遙控器。

原PO解釋，之所以會這麼冒失，是因為出門前趕著從家中狗狗嘴裡搶回電視遙控器，才會發生這超糗一幕。隔桌情侶更直接笑到「美丁美當」，這也讓他感到相當無奈，只好借用老婆的手機記錄下這最尷尬的時刻。

此貼文吸引1.6萬人按讚，網友笑翻表示，「居然還有按鍵式手機」、「想知道隔壁桌看到的表情」、「假裝沒事的轉店家電視啊」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「想問什麼牌子的褲子口袋可以塞遙控器」。

同時也釣出不少苦主紛紛表示，「沒關係，我也幹過！」、「我還帶過冷氣遙控器」、「我在家裡冰箱找到遙控器 」、「開計算機打電話，一直不通以為手機壞掉 」、「曾經誤以為是鉛筆盒帶去學校，拿出來全班同學大笑」。

(中時新聞網)