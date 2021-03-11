顏若芳小豪宅「品城西」。（黃世麒攝）

顏若芳小豪宅「品城西」。（黃世麒攝）

已婚的52歲民進黨立法委員王定宇，爆出頻繁進出小他17歲未婚民進黨美女發言人顏若芳住處，但雙方稱只是房東與房客關係，王定宇分租房間一個月新台幣8千元。顏若芳位於台北市大同區的小豪宅也隨之曝光。

根據港媒《中評網》報導，顏若芳的小豪宅就是位於台北大同區的3年新成屋「品城西」，因為巷弄狹小，狗仔要偷拍有相當難度。但是豪宅大門口有兩棵盆栽，可能是藏攝影機的地方。

附近居民完全不知道這裡就是王定宇和顏若芳新聞事件的發生地，只是好奇為什麼這兩天有相當多人拿相機來拍照，誤以為這裡變成觀光景點。

《中評網》指出，「品城西」周遭環繞著迪化街商圈、延三夜市與家樂福重慶店，距離捷運大橋頭站也近，生活機能方便健全，且由於為單行道，出入車流不多，人潮也集中在隔壁的迪化街，所以附近居家隱密性不錯，可說是鬧中取靜的區段。

《中評網》引述不願具名的房屋仲介表示，「品城西」附近屋齡5年內的新成屋，行情約在每坪70～80萬元，要視裝潢、樓高及屋況而定。這裡2～3房新大樓，每月租金至少要3～4萬元，客層以年輕人、小家庭居多，偏好近捷運的產品。所以如果真如顏若芳所說月租8000的話，房租可以說是超便宜。

(中時新聞網)