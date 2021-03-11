大明國小推行食農教育有妙招，除結合社區帶孩子下田認識家鄉農產，還讓他們當起小小廚師、用在地食材做料理。（謝佳潾攝）

大明國小推行食農教育有妙招，除結合社區帶孩子下田認識家鄉農產，還讓他們當起小小廚師、用在地食材做料理。（謝佳潾攝）

竹田鄉大明國小推行食農教育有妙招，除結合社區帶孩子下田認識家鄉農產，還讓他們當起小小廚師、用在地食材做料理，米蔬餅、米布丁、淺漬季節水果等一道道客製化美食，不僅色香味十足，還有濃濃的知足惜福意味。

「食材全由小朋友親自採摘。」大明國小校長藍乙琳指出，食農教育除要培育孩子認識家鄉農特產、增長食安相關知識外，引導他們養成知足惜福的觀念也很重要，因此會在課程中帶他們下田體驗採收的辛苦，進而在與生態廚師團隊合作指導孩子料理時，讓他們使用自採的食材。

他說，學校推動食農教育至今8年，是從2018年開始與生態廚師團隊合作，讓孩子化身小小廚師來上菜，盼透過動手做的有趣體驗，加深他們對食農教育的印象，而團隊們也年年推出不同的客製化菜單，讓孩子們每次都在嘗鮮中學習。

他介紹，今年的菜單有米蔬餅、米布丁、淺漬季節水果、手捏洛神味增飯糰、野菜味增湯等，當中米蔬餅是學校義工媽媽研發的私房菜，由於最近高麗菜盛產，所以特別加了許多高麗菜，盼在推廣食農教育的同時也為小農促銷高麗菜。

小朋友在生態廚師團隊的協助下，一道道客製化美食陸續上桌，而與此同時也可發現，餐桌擺設有巧思，孩子不僅在桌上鋪上黑色桌巾，還插上金黃優雅的文心蘭，學童笑稱，「竹田名產文心蘭不能入菜，但可當擺飾」。

藍乙琳開心道，食農活動不僅培養孩子們正確的食安觀念，也讓孩子更加認識家鄉的生態環境與人文風情，滿桌的在地料理與特色擺設，在潔淨的校園裡，無疑是場溫馨又健康的營養午餐饗宴。

(中時 )