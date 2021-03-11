2020年「臺灣博碩士論文知識加值系統」點閱排行榜冠軍

第一本由警察所寫臺灣性淘金產業大揭密

PTT鄉民讚爆：「簡直神人」、「何止老司機，根本菩薩」。

亞洲犯罪學會發表！

本書作者張榮哲，是基層警察，任職新北市三峽派出所，

他以「大臺北地區性產業」作為研究題目，取得犯罪學碩士；

此篇論文還獲得司法官學院傑出論文獎。

張榮哲說，從事鴿子（警察）工作多年，看盡人生百態，

某次查案，聽到對方說在「養小姐」，原本以為是包小三，

結果發現，這是近年來最流行的性產業旅遊樓鳳──

就是雞頭（GTO）利用人頭租用套房，

再透過LINE聯絡，讓小姐和客人進行性交易；

而且93%的小姐都是使用簽證來臺旅遊的外籍女。

於是，他決定深入調查4家應召LINE，

每天比對機房PO的班表、花名冊，花費超過 1,400 小時，

還一度被同事誤認為是色情狂。

這篇論文，原本安靜的躺在圖書館的資料庫裡，

直到2020年，臺灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲）

張榮哲這篇「一樓一鳳」論文瞬間爆紅，成為點閱排行榜冠軍。

PTT鄉民興奮狂推！ 「榮哲你贏了」、「榮哲很厲害，真材實料」、

「榮哲的名詞定義解釋得很好」、「榮哲真實力派」。

本書就是取自該篇論文，並將原本論文不能寫、工作時不能透露的祕辛，

全部補充完整、一併大公開。

‧警察帶路！老司機飆車，快上車

以前大老闆愛上酒家、小老闆則走北投區，一般人則是三溫暖、養生會館，

但在新南向政策後，主打低價的旅遊樓鳳讓全臺大淪陷，

以中山、西門、板橋、三重的套房暗藏最多樓鳳。

樓鳳交易，主要由機房在LINE公布小姐資訊，跟客人敲時間；

雞頭只負責租房、送飯、送毛巾。

不分國籍的單次性交易，平均為 3,200 元，

但這中間，雞頭、機房、小姐，抽成比例怎麼分？

作者透露，樓鳳小姐收入根本狂電薪水族，單月至少20萬。

難怪來自東南亞籍小姐都說 ：「同樣都是被幹一次，來臺灣可以賺兩倍呀！」

‧交易大揭密：菜雞、乖乖女都能聽懂men’s talk

越南妹最敢玩、無套也可以上，大陸妹好溝通……

根據作者花費 1,400 小時、瀏覽千筆花冊資料發現 :

臺灣男人最愛櫻花妹、泡菜妹、其次是辣臺妹，勉強才選大陸妹。

還意外發現：假日小姐報班人數最少，為什麼？這是已婚男人不能說的祕密。

性產業經濟學，雞頭親自告訴你

從4P到4C，樓鳳也要懂行銷

除了給小姐的基本資料當參考，樓鳳還有很多你意想不到的商業促銷，

像節日降價、摸彩、截圖回傳還可拿折價金……讓菜雞秒變回頭客。

一次不夠爽，還想要極樂無上限的加值卻不加價的服務？

像是桑拿、空中飛人（口舌服務）、洗殘廢澡……

你就得先和小姐「培養感情」。這是老司機才懂但不能明說的江湖規矩。

從早期的吃魚喝茶到現在最流行的一樓一鳳，

第一本由警察執筆的臺灣性淘金產業大揭密。

良家婦、乖乖女一定要讀、菜雞瞬間成為老司機的武功祕笈。

【精彩書摘】

旅遊樓鳳最早被發現於2014年，由移民署偵破賴姓主嫌為首的賣淫集團，此一新型態性產業才浮上檯面。

原本在犯罪學相關分類中，並沒有旅遊樓鳳。女性以旅遊簽證跨國從事性交易叫做「旅遊賣淫」（Tourism prostitution），男性去其他國家買春則叫「性旅遊」（Sex tourism），所以我就把使用旅遊簽證來臺，住在套房內的一樓一鳳性交易模式稱為「旅遊樓鳳」。

何謂旅遊樓鳳？

就是租用流動性、隱密性高的套房（內含浴室），以利性工作者提供性服務，以一間套房容納一名性工作者，供不特定的性工作者使用。

字面上可以拆解成在飯店的一樓一鳳，或是日租套房式的一樓一鳳。

相對於過去依賴三七仔仲介，旅遊樓鳳主要利用現代消費者愛用通訊軟體的特性，讓不特定的消費者看見訊息後主動加入LINE群組（機房），並且由機房每天公布旗下性工作者的工作時間、地點、照片等資訊，供嫖客參考。

嫖客可依個人喜好及需求選擇性工作者，隨時與機房聯絡。待機房接獲訂單以後，會轉與雞頭聯絡，確認小姐的工作時間；若確認有空檔，便媒合成功。而後，約定好性交易時間及地點，嫖客前往該地進行性交易再自行離去即可。

旅遊樓鳳的雞頭只要利用人頭租幾間套房，或是與地方生意不佳的便宜旅館合作，就可以從中獲利。而且性工作者與雞頭之間的分工相當明確。每天由雞頭送三餐與日常用品，例如沐浴乳、保險套等（如果住在飯店，則由飯店提供毛巾）；小姐則是負責增加性交易次數，以此共同謀取最大利益。經營地點以交通便利性為最大的考量。將地點設在交通便利的地方，不僅可以讓性工作者及嫖客輕鬆抵達，更能提高顧客消費的意願。

「臺灣幹部只負責租房子、送飯送毛巾，重點是要好停車或是在捷運站附近。另外，還要有衛浴、熱水。如果小姐生病，就買個感冒藥給她，讓她休息一天，因為出事也很麻煩……要一直洗澡又不穿衣服，當然容易生病。」

──樓鳳的雞頭。

此外，由於機票等交通費用，都是由小姐自掏腰包，獨自或結伴前往臺灣，所以這些性工作者多半沒有遭到業者的暴力脅迫。也因為如此，她們在臺灣賣淫之餘，也有自由活動的時間；即使身體不舒服，也不會被強迫接客。

因旅遊樓鳳入門容易，已有逐年擴大的趨勢，成為臺灣性產業的主流之一。業者為了規避警方查緝，可以說是招式盡出。有些經營者為了將性產業市場做大而不被法律制裁，甚至不惜重金商聘請多位法律顧問提供經營相關諮詢，以規避或妨礙司法單位進行查緝。

(本文摘自《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版)

【作者簡介】

張榮哲

高中畢業後報考警察專科學校，擔任公務員十餘年，而後考取臺北大學犯罪學研究所。以一篇〈大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析〉，取得犯罪學碩士、司法官學院傑出論文獎。

2020年，臺灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲），此篇論文點閱率瞬間暴增，因而有「樓鳳碩士」之稱。但作者自認鹹魚肥宅，平時愛好動漫。

作者因工作期間接觸到多種犯罪態樣，且能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者，決定以樓鳳為研究主題。於是，每天蒐集4家應召站攬客訊息，比對雞頭PO出的班表、花名冊，還差點被誤認為色情狂。

一路上的蒐集與研究，要特別感謝指導教授、口試委員、助理，以及最重要的妻子，雖然很多時候付出的努力看似徒勞無功，但花費的時間都是有收穫的。

《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版

(中時新聞網)