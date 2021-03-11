論文不能寫、警察不能說的性產業祕辛，大公開

2020年，我的一篇「大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」研究論文，在網路上爆紅並廣受網友討論，讓許多人因此注意到「旅遊樓鳳」這個新興性產業，以及對我的真實身分感到好奇，有人甚至以為我是老司機來著。

所謂「旅遊樓鳳」，就是雞頭利用人頭租用套房，再透過LINE（臺灣與日本）或微信（中國、馬來西亞）等通訊軟體聯絡，讓客人自行前往至房間內和小姐進行性交易；93%的小姐都是使用簽證來臺旅遊的外籍女。且此種模式已漸漸取代傳統應召模式，成為臺灣目前最主流的性產業型態。

我不是老司機，我是新北市三峽派出所的基層警察，在職時一邊念臺北大學犯罪學研究所。不過，坦白說，當警察並不是我高中時的人生志向，一開始去報考警察專科學校，只是抱著姑且一試、當炮灰的想法。想當然耳，放榜後，正取階段並沒有被警專錄取，原本打算按父親的建議改念生死學系，之後再從事殯葬業（後來發現其實警察看的大體也不少）。然而，就在我準備參加大學迎新之際，卻收到了警專候補錄取通知，就此展開了我的人民保母生活。

【精彩書摘】

那我是怎麼蒐集到這些資料的呢？

我之所以能拿到最完整的旅遊樓鳳資料，是在某位地方人士的推薦下，才得以加入某VIP群組（這邊不能提到大哥的名字，當然他也不會看到，但還是非常感謝）。

最初查找資料的時候，我發現香港與澳洲都有這些犯罪情狀，也有許多學者在研究。尤其是打工天堂澳洲，度假打工變賣淫時有所聞。

深入了解後，我還發現，旅遊樓鳳並不僅限於臺灣，世界各地都有此類情況，因而推測這些性工作者明顯不是受到脅迫。

針對此項疑慮，我曾訪談某位雞頭，他的回答是：「在哪被幹都是幹，為什麼不去能賺更多錢的地方給人幹？」

就學術角度來說，也就是工資高。

而旅遊樓鳳的背後，其實都是跨國集團在經營的。我曾經查獲一名馬來西亞性工作者，她護照的入境章之多，都快把整本護照給蓋完了。

當下我就很好奇，開口問她：「妳去過的國家比我還多，妳是去工作（賣淫）還是去玩？」她回答去工作，我就問她：「妳這麼多國家都有門路？」她回答說：「有人安排的。」

由此可見，旅遊樓鳳這個犯罪集團是跨國的。可惜的是，據司法院資料顯示，臺灣從未完整破獲過跨國賣淫集團。

在開始研究之前，我手上已經有幾間機房的聯絡方式，但因為做研究仍須找一些對照組，所以我還是在 Google 打上「樓鳳」，接著就會跑出一堆可疑網站。網站業者為招攬不特定的顧客，會在網站提供 LINE ID，讓顧客主動加入。如果各位讀者有興趣，可以自行嘗試加。

當機房問你問題的時候，可以回覆關鍵字：「××介紹」、「歐洲看到」之類的，機房就會請你自行在頁面挑選。因為他們也需要增加新客戶，至於你是不是鴿子他們也不在乎，反正也抓不到他們。

如果可以，誰想當盤子？

「這個價錢都在3,000元到6,000元，價位算中等……東南亞2,000元、臺灣3,000元、日韓6,000元到8,000元、金絲貓8,000元到1萬元。傳統是以時間算啦，你看做2S要多加500元到1,000元，但多加一節就是多加一節的時間，所以看一個小時多少錢比較準。」

「旅遊樓鳳的價錢比較便宜一點，雖然去汽車旅館外送的妹比較多臺灣人，但是價錢都要喊到5千元以上，3千元的只有阿六（中國籍小姐）或東南亞。」

從上述嫖客的訪談中，我們可以發現，其實都是嫖客預算不足造成的，如果很有錢就一次點兩個，或是乾脆點條件更好的小姐。性其實就跟吃飯一樣，一頓飯怎麼吃也有個量，除非催吐再吃，性也是除非吃顆壯陽藥，不然最多也就是那樣。所以，嫖客當然也講求CP值，如果可以用更低的價錢，得到相同的消費，誰想當盤子？

此外，也有嫖客表示：「現在也只剩下半套店、外送，跟新的 LINE 這種。如果要推薦人去，我當然是推薦旅遊樓鳳，加 LINE 就可以自己選。我以前跟你×××（找小姐），一車四人去，一次來四個漂亮的都被選走了，打槍還要等，火都在燒了，整個很不爽，還是自己去比較好。」

而根據報班資料顯示，旅遊樓鳳不分國籍單次性交易價格，總平均為新臺幣3,212元。但有趣的是，從消費者角度來看，降低性交易所需價金，雖然會增加使用此種性服務的消費意願，卻不一定會增加消費次數。

(本文摘自《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版)

【作者簡介】

張榮哲

高中畢業後報考警察專科學校，擔任公務員十餘年，而後考取臺北大學犯罪學研究所。以一篇〈大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析〉，取得犯罪學碩士、司法官學院傑出論文獎。

2020年，臺灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲），此篇論文點閱率瞬間暴增，因而有「樓鳳碩士」之稱。但作者自認鹹魚肥宅，平時愛好動漫。

作者因工作期間接觸到多種犯罪態樣，且能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者，決定以樓鳳為研究主題。於是，每天蒐集4家應召站攬客訊息，比對雞頭PO出的班表、花名冊，還差點被誤認為色情狂。

一路上的蒐集與研究，要特別感謝指導教授、口試委員、助理，以及最重要的妻子，雖然很多時候付出的努力看似徒勞無功，但花費的時間都是有收穫的。

《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版

(中時新聞網)