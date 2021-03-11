從打字小工到樓鳳碩士

從警十餘年來，直接或間接看到被帶到派出所的性工作者不在少數。猶記得畢業當年剛好是網路世代交接的過渡期，警局開始用報案ISO系統，也就是3C產品。

這聽起來可能有些奇怪，為什要提到3C產品？

因為當時很多警察前輩還在學習用電腦打字，儘管他們查案很有本事，但由於時代走向無紙化、換成了電腦，所以常讓他們因為打字慢而被人看輕。而我剛好因為線上遊戲玩多了，打字還算快，便成為學長們的打字小工，協同學長們偵辦刑案，也因此看盡人生百態，殺人、吸毒者樣樣都遇過；隔著電腦將學長與犯嫌的對話，再轉換成文字就是我的工作。

當然，取締色情是家常便飯，尤其是我的同學「卓官」，長期支援分局行政組（行政組管八大），時常會執行取締違法的八大行業（按：指舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖），每次看他帶著姿色妖嬈的性工作者返所，就知道晚上有精彩故事可聽。偵辦結束後，聽著卓官分享今天的性工作者國籍、價錢、查獲過程，是我對性產業的初步認識，之後也有參與取締過程，與許多性產業鏈的犯嫌有過交集。

真正決定研究性產業，是在工作十年後某日滑臉書時，看到臺北大學犯罪學研究所的招生簡章，仔細一看，我剛好符合報考資格。就我在猶豫是否要報名時，轉頭看到過去在警專上課買的，許春金教授的《犯罪學》（第四版，目前修訂至第八版）還在書櫃上積灰，便動了報名的念頭。

僥倖錄取後，我一邊當警察，一邊念犯罪學研究所，論文打算研究性產業相關環節，但一直欠缺人脈且無法克服，本來已打算改研究其他項目。但有天在派出所值班時，剛好有一名更生人來報到，讓事情有了轉機。

當時的我並不以為意，因為每天都有一堆從監獄出來的更生人，我也只不過是基於職責多問了一些問題，如案由、刑期等，沒想到竟意外找到我研究論文的最後一塊拼圖。

之後，與該名更生人商量，最後才得以完成此論文。期間也因為妻子懷孕生子，我必須兼顧工作、學業與家庭，蠟燭多頭燒，好在總算沒半途而廢。

當時為了做研究，每天都要截取機房提供的資料，而且絕不能偷懶，因為資料不會等人。每天在LINE看美女照的我，在旁人眼裡，看起來簡直就像是色情狂，同事經過也都會偷看一下，然後一臉黑人問號。

半年以來，我共花費360個小時截取資料、400小時過錄機房資料、40小時訪談研究對象、600小時寫論文及修改，總時數約1,400小時。

而這篇論文，原本安靜的躺在圖書館的資料庫裡，直到2020年，臺灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲），我的這篇論文才瞬間爆紅，與政治人物並列點閱排行榜冠軍。有趣的是，因文章有許多專用術語，還在PTT掀起一股好評風潮：「榮哲你贏了」、「何止老司機，根本菩薩」、「老司機山路飆車，沒時間解釋了，快上車」（按：指請求分享資源）。

和論文不同的是，這本書會以更有趣的方式，介紹臺灣目前的性產業，讓讀者降低被「坤哥」詐騙（按：透過網路盜用美女圖片，詐騙遊戲點數、金錢的集團）的機會，以及各式性產業的性價比分析。非常感謝出版社的邀約，也讓我有機會把論文不能寫、工作時不能透露的產業祕辛，讓更多讀者知道、也更了解臺灣性產業。

【精彩書摘】

傳統性產業中，嫖客比較沒有挑選性工作者外表的權力，大多由業者發配小姐，其實這也算是另類的電話詐騙。即使嫖客可以挑選小姐，但由於這類型的店家腹地往往不夠深，常駐店內的性工作者可能只有個位數，因此選擇也十分有限。

從訪談中亦得知，這是傳統性交易模式中，最為嫖客所詬病的一環。以各種方式如資訊不對等、不符時間成本等，強迫嫖客接受不甚滿意的標的。許多男人都是因為小頭已經等不及了，只能勉強接受雞頭送來的小姐。

強者我朋友，曾經在網路論壇上，看到一個號稱小張×涵的妹，還附上眼睛打碼的照片，讓他欣喜若狂，馬上跟雞頭約要來一場友誼賽。而該小姐也非常熱門，行程都排到三天後去了。好不容易等到三天後，我朋友開好房間、等待小張×涵來，叩叩的敲門：「進來！」我朋友心想，終於可以好好享受一番，結果進來的小姐既貧乳又骨感，跟本尊比起來只有紙片人是相同的，長相完全不同，讓他期待已久的美好，瞬間破滅。

相形之下，每天發布小姐名單給不特定消費者的旅遊樓鳳，其資訊相對公開透明。不管是性交易價格、經營地點、服務內容、三圍、長相等，都將選擇權交還給嫖客（外籍小姐還會強調這是本人照）。

而賺多少，要看小姐的素質、曝光度，或是觸擊率多高、接觸的客群而定。以下分享幾則嫖客的訪談。

「現在會用 LINE 報班，全部都在那裡，讓你自己選。以前都要跟雞頭熟，才會有好妹……。」

「就是有個 LINE 的群組，會給你看妹的價位、地點、照片什麼的。你選好時間、哪個妹之後，他會再幫你轉給上線喬時間。再來，他會跟你說，你先到他PO的地點附近，等你到了，就會跟你說正確的地點與房間號碼……。小姐的資訊跟價錢公開是不錯的，不然要打槍（換小姐）也很煩。」

(本文摘自《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版)

【作者簡介】

張榮哲

高中畢業後報考警察專科學校，擔任公務員十餘年，而後考取臺北大學犯罪學研究所。以一篇〈大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析〉，取得犯罪學碩士、司法官學院傑出論文獎。

2020年，臺灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲），此篇論文點閱率瞬間暴增，因而有「樓鳳碩士」之稱。但作者自認鹹魚肥宅，平時愛好動漫。

作者因工作期間接觸到多種犯罪態樣，且能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者，決定以樓鳳為研究主題。於是，每天蒐集4家應召站攬客訊息，比對雞頭PO出的班表、花名冊，還差點被誤認為色情狂。

一路上的蒐集與研究，要特別感謝指導教授、口試委員、助理，以及最重要的妻子，雖然很多時候付出的努力看似徒勞無功，但花費的時間都是有收穫的。

《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版

(中時新聞網)