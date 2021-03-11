第一本由警察所寫臺灣性淘金產業剖析！花費1,400小時、瀏覽千筆資料！

PTT鄉民推爆！博碩士論文網點閱數爆上限！亞洲犯罪學會發表！

‧交易大揭密：菜雞、乖乖女都能聽懂men’s talk

越南妹最敢玩、無套也可以上，大陸妹好溝通……

根據作者花費 1,400 小時、瀏覽千筆花冊資料發現 :

臺灣男人最愛櫻花妹、泡菜妹、其次是辣臺妹，勉強才選大陸妹。

還意外發現：假日小姐報班人數最少，為什麼？這是已婚男人不能說的祕密。

‧性產業經濟學，雞頭親自告訴你

從4P到4C，樓鳳也要懂行銷

除了給小姐的基本資料當參考，樓鳳還有很多你意想不到的商業促銷，

像節日降價、摸彩、截圖回傳還可拿折價金……讓菜雞秒變回頭客。

一次不夠爽，還想要極樂無上限的加值卻不加價的服務？

像是桑拿、空中飛人（口舌服務）、洗殘廢澡……

你就得先和小姐「培養感情」。這是老司機才懂但不能明說的江湖規矩。

從早期的吃魚喝茶到現在最流行的一樓一鳳，

第一本由警察執筆的臺灣性淘金產業大揭密。

良家婦、乖乖女一定要讀、菜雞瞬間成為老司機的武功祕笈。

【精彩書摘】

從前述業者與消費者的訪談內容，可看出臺灣性產業模式正在轉變，讓客人以更習慣的消費模式來接觸性產業。

而對於旅遊樓鳳業者的好處，則是去除占據利潤最大的三七仔，再將市場擴大、增加銷售對象，以提高獲利，同時降低業者加入的門檻、支出成本、司法風險（以網路規避警察）等。

而其中的載體為普及於日常生活的智慧型手機與便利交通。如同過去由於家用電話的普及，促使傳統妓院轉成應召站，便利的資訊與交通，則又讓應召站轉變為旅遊樓鳳。

在統計報班資訊中，旅遊樓鳳的機房會推出特定節日降價、摸彩等商業促銷活動，吸引消費者上門消費，並且會在廣告中顯示自家機房提供價格最優惠，如有其他機房更便宜，截圖回覆就能獲得更低價格。業者也會提醒嫖客交易均用現金，如要先交付點數均為詐騙集團的提醒標語。

此外，性產業還發展出「網站會員」制度的應召站。消費者只要有消費紀錄或經其他會員介紹，就能取得會員帳號並加入該網站及瀏覽。成為會員以後，也能推薦朋友加入下線，來換取折價。

另一方面，性產業業者也會在會員網站上，有限度的公開小姐的相關資訊及提供其他消費者的客評，以部分透明的商品資訊吸引會員目光，進而提高客人的消費意願。

(本文摘自《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版)

【作者簡介】

張榮哲

高中畢業後報考警察專科學校，擔任公務員十餘年，而後考取臺北大學犯罪學研究所。以一篇〈大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析〉，取得犯罪學碩士、司法官學院傑出論文獎。

2020年，臺灣掀起一場論文抓鬼大賽（查誰的論文是抄襲），此篇論文點閱率瞬間暴增，因而有「樓鳳碩士」之稱。但作者自認鹹魚肥宅，平時愛好動漫。

作者因工作期間接觸到多種犯罪態樣，且能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者，決定以樓鳳為研究主題。於是，每天蒐集4家應召站攬客訊息，比對雞頭PO出的班表、花名冊，還差點被誤認為色情狂。

一路上的蒐集與研究，要特別感謝指導教授、口試委員、助理，以及最重要的妻子，雖然很多時候付出的努力看似徒勞無功，但花費的時間都是有收穫的。

《樓鳳，性淘金產業大揭密》/任性出版

(中時新聞網)