【回憶殺】58歲港星吳家麗因出演許多三級片走紅，1993年更以《赤裸的誘惑》奪下金馬影后，然而她的情路並不順遂，曾有一段感情傷她極深，當時她遭男方劈腿，忍痛提分，不久後竟傳來男方的死訊，讓她遲遲走不出來，如今年近60歲的她已經過了10多年單身生活。

吳家麗17歲進入TVB訓練班，由於她的長相成熟美艷，不是主流女主角的風格，因此跑了好一陣子的龍套，直到1987年，她頂替鍾楚紅的位置，出演《風雲》女主角之後順利爆紅，之後每年都至少有4、5部電影上映，她甚至一次出演16部電影，相當驚人。

吳家麗的長相美艷，不是傳統女主角的風格。(中時資料照)

吳家麗拍攝《風雲》後走紅。(中時資料照)

雖然演藝成績亮眼，吳家麗卻在感情上遍體鱗傷，她在年輕時曾和高大帥氣的督察王永基相戀，然而對方卻不斷劈腿，逼得她不得不提出分手，沒想到3年後竟傳來男方死訊，王永基在受訓過程中猝死，讓吳家麗大受打擊，一直無法從悲痛中站起來，她也因此對愛情止步。

成龍在慶功宴上的一吻一直為人津津樂道。(中時資料照)

近年來吳家麗轉往幕後，同時兼任導演、製片人等工作，感情生活卻是一片空白，唯一傳出的花邊新聞就是成龍，但她也坦言「不會找已婚男，也沒有這樣的經歷，且身邊的朋友也因這方面受了很重的傷，而且人生要享受愛情，當了第三者就是糟蹋愛情。」

吳家麗保養得宜，至今仍是美魔女。(圖/翻攝自吳家麗IG)

吳家麗就算單身也照樣過得精采，平時沒工作的時候，她會待在家裡畫畫或跟兩隻狗狗玩，她曾坦言：「自己傷過人，也被人傷過，所以不信任婚姻。」雖然現在已經失去結婚的衝動，但仍會期待適合的人到來，「我相信有緣人總會出現，就慢慢去等。」

(中時新聞網)