傳統的改運方法有很多，如姓名改運法、風水改運法、行善改運法等，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，居家其實也有改運秘訣，像是使用圓形的家具、或注意財位的佈置，都可以趕跑霉運，催旺家人的財運、健康運。

▍1.避開棱角

在家居佈置中，少不了一些帶有棱角的家具或是裝飾品，如茶几、餐桌、書桌、相框等，而在風水學中，將這些棱角分明的形狀稱之為「暗箭」，這些物品都看上去具有攻擊性，會帶來威脅感，因此，應該盡量減少這類物品的使用，可以選擇弧形、圓形的物品，如圓形的餐桌、圓形的門把手等，這樣既可以避免家中小孩受到傷害，也可以減少對家宅運勢的損害。

▍2.橫樑下空

在很多老式的房子內，會出現屋樑橫穿天花板的情況，這樣其實犯了風水大忌，如果再將家中的沙發、睡床等重要的坐臥之地擺放在屋樑下方，就會導致居住者感到生活壓力大，精神疲憊，出現失眠多夢的現象。因此，屋樑下方必須留空，才會利於居住者的身心健康。如果想追求新穎，可以用顏色的變化來增加美觀。

▍3.龍高虎低

在風水學中，青龍方代表著吉祥、喜慶、順遂，可以擺放一些風水吉祥物。另外，青龍方五行屬木，適宜見水，如果有魚缸、水景、飲水機等帶水的物品擺放，可以幫助家人催旺風水，帶來好運。而白虎方代表邪惡、傷害、不順，一般擺放的物品要低於青龍位才不會影響家人運勢，避免家人被霉運纏身。

▍4.生旺財位

家中的財位影響著全家人的財運，所以對於財位處的佈置要十分小心，不可觸犯風水禁忌。財位的採光相當重要，乾淨明亮才可以讓財源滾滾而來，若是光線陰暗，雜物堆積，只會導致財位生氣難聚，家人財運衰敗，賺錢困難。可以在財位擺放一些吉祥物，如貔貅、葫蘆、金元寶等，或是生命力旺盛的寬葉植物，都可以為財位增添生氣，助旺財運。

(中時新聞網)