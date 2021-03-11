緬甸軍政府血腥鎮壓抗議群眾，至今傳出逾60名示威者死亡，逃亡至印度的緬甸警察透露，上級下令對示威群眾開槍，並且「射到他們死亡為止」，這些警察拒絕服從命令，因此逃亡鄰國。

緬甸警方對示威群眾開槍。

緬甸2月1日發生政變，軍政府拘禁民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人，並且宣布接管政府一年，至今緬甸各地每天上演示威及罷工行動，軍方強硬鎮壓，警方不惜對示威群眾開槍，根據緬甸「援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoner）的統計數據，至今有超過1,800人遭到拘留，逾60示威者喪命。

路透社報導，軍方血腥鎮壓抗議行動以來，至今已有多名緬甸警察因拒絕服從上級命令而逃亡鄰國印度，根據資深印度官員透露，越過邊界的緬甸警察及他們的家屬多達百人。

路透社採訪了3名逃亡印度東北米左拉姆省（Mizoram）的緬甸警察，來自緬印邊界坎巴鎮（Khampat）的27歲基層男員警塔彭（Tha Peng）表示，2月27日軍政府強硬鎮壓示威群眾，他被要求拿衝鋒槍對示威者開槍，以驅散群眾，不過他拒絕服從，隔天他又被問同樣問題，他再度拒絕並且辭職。

塔彭於3月1日離家前往印度，他將妻女留在家鄉，花了3天才跨過印度米左拉姆省邊境，他說自己別無選擇，描述另外6名同事也拒絕服從上級命令。

緬甸警方對示威群眾開槍。

他說警察驅散示威群眾的操作準則是對群眾發射橡膠子彈，或是朝膝蓋以下開槍，不過最近上級卻下令直接對群眾開槍，「射到他們死亡為止。」

來自緬甸第2大城瓦城（Mandalay）的23歲員警赫萊（Ngun Hlei）也表示自己收到對示威群眾開槍的命令。他與塔彭都相信，對示威群眾擊發實彈的命令來自於緬甸軍方。

來自法拉姆縣（Falam）的24歲緬甸女警達爾（Dal）表示自己原本主要負責行政事務，但是街頭抗議開始後，她被要求上街抓捕女性示威者，她拒絕服從命令而逃亡。

3人都說緬甸警察多支持示威群眾，塔彭指出，高達90%的警察都支持示威，但是內部沒有領袖來團結大家。

根據印度警方針對其他逃亡緬甸警察口供做成的報告，其他緬甸警察也透露被要求直接對示威群眾開槍，不過他們表示，「沒有勇氣對自己的人民及示威者開槍。」

目前緬甸官方已經要求印度交還8名越界的緬甸警察，不過印方尚未決定是否遵從。

塔彭說，即便很想念家人，但「我不想回去」。

(中時新聞網)