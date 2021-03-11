一對交往近10年，雙方已論及婚嫁的情侶，卻因為一張詭異罰單而陷入感情危機。女方表示，近期收到男友騎機車闖紅燈的罰單，但細看模糊的背影，坐在機車後座的人「竟然不是她！」對此相當害怕相戀10年的枕邊人在外偷吃。

原PO在Dcard上表示，目前有個已經交往近10年，也論及婚嫁的男友，不過幾個月前收到一張男友騎車闖紅燈的罰單後，卻令她相當困擾。原PO指出，從測速照相畫面可以明顯看到，一位染髮的女生座在機車後座，自己則是黑髮。她忍了一個月拿著照片鼓起勇氣詢問，男友僅告訴她，當時他正在上斑，是把機車借給國中同學騎，照片的並不是他本人。

原PO無奈表示，由於畫面不夠清楚，透過照片只能確定「褲子鞋子機車是男友的」，由於上半伸身被遮住了，剩下的部分則無法確定。因此，現在不知道該不該相信男友。原PO直呼，「我看到的就是他騎車載女生被拍！」但隨後又改口，「男友平常又很愛我，不太相信他會背叛我，我們這一年算是遠距離。」

貼文一出，網友卻一面倒指出，「男人的嘴，騙人的鬼，他說他當時在上班...」、「你都確定褲子鞋子是男友的了⋯」、「真的不要怕！他是真的找小三！都有照片了你還想自己騙自己嗎？」、「我真的快笑死，被拍到還能騙自己，下次回家發現多一個人，記得相信是他姐妹」、「噗，連政府都在幫妳了，妳還不醒」。

對此，有網友建議，先根據罰單上面拍照時間，回想一下男友當時如何報備行蹤的。但最後若自己做不到100％相信是他朋友載，那就不要結婚。「十年很長，但餘生更長。」另一位網友則指出，現在應該先仔細找有關那位女生的證據，但切記，絕對不要用「他平常很愛我」來說服自己，因為背叛通常都是這樣發生的。

(中時新聞網)