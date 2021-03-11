已有家室的民進黨台南立委王定宇，遭爆與同黨發言人顏若芳同居半年，引發爭議，而顏若芳「分租」給王定宇的豪宅1坪要價就是62萬起跳，年僅35歲的顏若芳能在台北市買下2間要價2000萬的房子，讓退將于北辰忍不住開酸「難怪年輕人都想加入民進黨」，更透露顏若芳其實就是在「押寶」。

王定宇顏若芳遭週刊踢爆1周共度5夜，其住所「品城西」在2019年被顏若芳買下，實際登錄總價為2100萬，換算下來1坪就要64.2萬，但卻是該社區的歷史低價。對此于北辰在政論節目《新聞大白話》表示，買過房的人都知道有所謂的「招牌價」，這種招牌價通常都是老闆親自買下，或是賣給老闆好朋友，剩下一種可能就是賣給有權勢之人，當成這棟樓的廣告戶，便於日後行銷時當作招牌賣點。

于北辰在政論節目上表示，顏若芳此舉就是要押寶王定宇，看準王在台南大有可為。(圖／本報資料照、甘嘉雯攝)

于北辰表示該棟樓之後就可以打廣告，稱這棟樓就連民進黨發言人也來買，因此治安、風水與居住品質都有保證。于北辰強調，這當然是合法的，是顏若芳有本事，沒什麼好說的。

但于北辰話鋒一轉，表示一個年輕女生在29歲至33歲的時候，可以在台北市連續買下2間超過2000萬以上的房子，實在相當不容易，「難怪這麼多年輕人想要加入民進黨」，因為民進黨人對於理財、投資都有一套獨到的做法，笑稱難怪國民黨都招不到年輕人。

于北辰表示，顏若芳誰不租，要租給同黨立委，而且還貼心幫忙買早餐，送人上班，其實就是在「押寶」。他說，顏若芳看準王定宇未來在台南有搞頭，自己仕途也能更順利，更笑稱「叔叔，我不想努力了」，但因王定宇做得太過頭，可能因此造成同黨的台南勢力不高興，偷偷在背後插刀，王定宇現在不回應，就是拼命在思考對策，同時努力回想自己到底得罪到誰，試圖找出爆料者。

(中時新聞網)