美國印太司令部司令、海軍上將菲力浦．戴維森（Philips Davidson）在美國參議院聽證時警告，中國大陸正在加速取代美國及美國在國際秩序中的領導作用，原來打算在2050年做到這一點，但現在提前了。因此，中國大陸原來在10年內統一台灣的想法，很可能會在未來6年內進行。

《美國之音》報導說，戴維森是在週二（3月9日）在美國國會參議院軍事委員會聽證會作證時發出這個警告的。他說，中國正野心勃勃地加速實施他們取代美國的計劃，以及在基於規則的國際秩序中取代美國的領導作用。「他們早就說希望在2050年前做到這一點，我擔心他們把那項目標移得更近了。」

這位美國海軍將軍還表示：「在這之前，台灣顯然是他們的野心之一。我認為這種威脅將在這10年，實際上是在未來6年。」

他還在一份書面聲明中提到，台灣擁有與美國相同的價值觀，是一個尊重人權與法治的自由民主社會與開放經濟體。美方持續支持以符合台灣人民期望與最大利益的方式和平解決兩岸議題。

聲明中說：「美國向台灣提供的國防物資與服務的數量，使得台灣能夠以與其面臨的威脅相稱的方式擁有足夠的自衛能力。為促成這一目標，美國印太司令部致力於促進與台灣軍隊的聯合互通性、訓練、準備與專業性的發展。」

聲明強調，台灣海峽的和平與穩定與美國有著深厚和持久的利益，美國歡迎中國採取措施緩解緊張局勢並改善兩岸關係。

報導指出，戴維森此前就曾對中國的軍事威脅發出警告，他還表示美國應該鼓勵台灣在自我防衛能力上做更多投資，美國政府持續對台軍售也是「至關重要」的。而中國大陸近期不斷加強對台灣的軍事威脅，目前中國戰機還在南中國海台灣控制島嶼附近進行軍演，迫使台灣戰機緊急升空示警。

英國《衛報》援引美國智庫「2049項目」訪問研究員莊宛樺（Jessica Drun）的話說：「我並不相信北京已經用盡除全面入侵之外的所有手段，我擔心隨著入侵台灣（領空）的可能性的不斷提升，發生事故或誤判的風險也相應增加，這可能會被中國領導人用來為擴大軍事動作的升級進行辯護。」

中國大陸周三對戴維森上將的言論做出回應，其外交部發言人趙立堅說，美國一些人不斷借台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質上是為其自身增加軍費、擴張軍力、干涉地區事務尋找藉口。「美方應摒棄冷戰零和思維，客觀、理性看待中國發展和國防建設，多做有利於中美互信和地區和平穩定的事。」

(中時新聞網)