今年25歲的金曲最佳新人持修近來受邀首度代言機車，據悉代言價碼吸金近百萬元，他親自量身打造代言曲，提到代言的心情，靦腆的持修說：「很酷，真是意想不到！」但提到為專屬新歌詞曲創作，他秒切換專業模式，表示：「詞的部分想給大家驚喜，花了比曲更多的時間，旋律和編曲的部分則是，靈感來了就來了！」品牌一拿到歌很喜歡，非常滿意，他也很開心，並表示拍攝平面照片過程很歡樂，「已經開始期待後續的拍攝了。」

持修以首張專輯《房間裡的大象》，獲得佳績，目前手上擁2代言，人氣頗旺，透露想為新代言嘗試去考駕照，他分享表示最喜歡「無畏夜黑」色款，「我喜歡黑，因為帥！」直誇外型既復古又新潮，「滿酷的，整個都喜歡。」

持修為了專屬歌曲，作詞作曲一把罩，還因為想讓歌詞更突出，傷透不少腦筋，熬夜花時間精挑細琢歌詞，成品讓客戶又欣慰又滿意，持修表示，原本得知創作方向是「做自己」，但自己不想這麼直白切入，所以花了些心思和時間構想，也開心品牌喜歡，提到拍攝平面廣告有什麼趣事？持修想了一下說：「導演叫我擺出一個載妹的表情，因為沒有過，所以想了很久，哈哈。」逗樂眾人。

持修近來接下新代言。（SYM三陽機車）

(中時 )