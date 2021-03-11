去年結束澳洲網球公開賽後，因為膝傷動了2次手術的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），再次奔馳在網球場上，今天在卡達網球公開賽男單16強戰，經過2小時26分鐘的三盤激戰，7比6（10比8）、3比6、7比5力克英國選手伊文斯（Daniel Evans），晉級8強。

睽違405天的第一場正式賽事，費德勒還在找感覺，面對之前3度交手都一盤未失勝出的伊文斯，首盤就進入搶七，不過好的一面是前4個發球局費爸都保得挺強勢的，有兩局還是直落4分拿下，雖然第5局面臨1個破發點危機，仍是順利保住，進入搶七局雖曾2比4落後及讓伊文斯先出現盤末點，但費爸都一一克服，先收下一盤。

不過第2盤第2個發球局，費德勒就被伊文斯把握機會破發，再1個被破發球局的劣勢下，被伊文斯追平盤數；決勝第3盤費德勒囿先出現被破發的危機，但他救回2個破發點，並在局數5比4領先時先出現賽末點，伊文斯奮力救回，但第12局費爸40比15再度握有2個賽末點優勢，最終穩穩收下暌違400多天的第1勝。

儘管因為新冠肺炎疫情，大會無法開放太多球迷進場觀賽，目前世界排名第6的費德勒的復出還是收到了溫暖的歡迎，生涯在卡達公開賽的戰績累積有27勝3敗，下一輪要和世界第42名的喬治亞選手巴西拉許維利（Nikoloz Basilashvili）爭奪4強席次，兩人過去僅在2016年澳網交手過一次，當時費爸直落三獲勝。

(中時 )