全球有許多國家已開始接種各型新冠疫苗，但是接種進度卻難以令人滿意。在各國急於接種疫苗的情況下，位於中東的以色列成為各國欣羡的目標，因為該國的疫苗接種率已接超過5成，其他大部份國家都在抱怨接種速度太慢。即便是有些國家疫情輕微，例如中國大陸，民眾仍希望盡快完成接種，才能盡快解除旅行限制，讓因疫情滯留海外的家人返國，也讓商務旅行恢復正常。

以色列接種疫苗速度目前高居全球之冠，目前已有至少半數以上接種了第一劑疫苗，完成接種2劑疫苗比率接近4成。先前外媒傳出該國每百人接種數為94.8%的數據理解有誤，因以色列是接種2劑式疫苗，以致一度被錯認為即將達到全民免疫。但即便如此，以色列仍是全球接種速度最快的國家，在全球疫苗短缺的情況下，獲得很多國家的羡慕。

為提早開放出入境，大陸與以色列都已推出疫苗護照，其目的是讓家庭能夠團聚，讓經濟得以重啟。雖然可能有政治與倫理爭議，歐美國家仍考慮推行此一權宜措施。（圖／網路）

以色列接種速度快有幾個因素，一是國家人口較少，僅不到千萬，全部人施打2劑總共只需2000萬劑；二是敢砸錢，用高溢價搶購；三是主動提供藥廠臨床數據，這讓很多藥廠難以拒絕。目前高居接種率前5名的除了領先的以色列之外，依序是阿拉伯聯合大公國、英國、美國與巴林。而中國大陸雖然自產多種疫苗，其接種總數5000多萬劑仍比美國低，整體接種率3.56%，甚至低於瑞士、德國。

大陸搶在全球各國之先推出中國版「國際旅行健康證明」，在後疫情時代，率先制訂「疫苗護照」的遊戲規則，其主導國際秩序的企圖心不言可喻。（圖／微博）

大陸目前疫情非常輕微，又已批准5種自製疫苗，何以接種速度緩慢導致一些民眾的抱怨？主要原因有：一是大陸疫苗屬傳統的滅活疫苗與腺病毒疫苗，這類型疫苗要靠培養原生病毒，而病毒成長需要時間，這種疫苗生產速度比不上美國輝瑞的mRNA疫苗；二是大陸仍出口大量疫苗給發展中國家，兌現其協助發展中國家防疫的承諾，目前已安排接收大陸疫苗的國家多達80餘個；三是大陸民眾仍有部份人對接種國產疫苗有所疑慮，有些人是因為擔心疫苗副作用，另外一些人是因為大陸感染數極低，沒必要再接種疫苗。

大陸電子版的疫苗護照是透過最多人使用的社群軟體微信來進行，這份「國際旅行健康證明」展示持有人的核酸、血清抗體檢測結果及疫苗接種情況。（圖／中新社）

大陸因為疫情輕微，接種比率偏低雖然不至於造成民眾性命威脅，但接重比率低而無法開放出入境卻是個大問題。去年歐美疫情嚴重時打算返國的大陸民眾，雖說北京聲稱一定會接納國人返國，但實際操作上卻有眾多的障礙，很多部門與地方政府都設法以各種方式勸說或阻攔打算返回大陸的民眾，導致很多大陸返國民眾對官方做法很不諒解。原本奔走於兩岸的台商情況也類似，不少台商與台幹反應，很多人去年底、今年初返台過年，到現在還因隔離檢疫等問題待在台灣，尚未返回大陸的工作單位。他們都期待疫苗接種問題趕快解決，以便能解除兩岸旅行限制。

大陸專家也分析稱，如果大陸接種疫苗的速度緩慢，重開邊境的時間就會拖得愈晚。而以目前接種的速度來看，明年接種率可以達到60%，要達到全民免疫的80%接種目標可能需要2年，即便是僅對外開放入境，今年要實現的可能性都很低。

為提早開放出入境，大陸與以色列都已推出疫苗護照，其目的是讓家庭能夠團聚，讓經濟得以重啟，並讓幾億已接種疫苗的人恢復某種程度的正常狀態，甚至某種版本的疫苗護照也能准許進行國際旅行，或是其他版本疫苗護照能持有者進入健身房、音樂廳和餐館等僅限接種疫苗者進入的場所。這種做法雖然有疫苗歧視等政治與倫理疑慮，在現實需要考量下，已有一些歐美國家也打算仿效，研擬各種不同的疫苗護照。因應此一可能的國際防疫趨勢，台灣也應該盡早就此做好準備。

(中時新聞網)