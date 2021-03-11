台中市政府補助及協拍的電影《揭大歡喜》，風光成為台灣今年唯一入圍荷蘭第50屆鹿特丹影展電影，市長盧秀燕到場站台，邀請全國民眾走進戲院力挺「女力」國片。（台中市政府提供）

盧秀燕則稱讚曹蘭是模仿天后，氣氛熱烈。（台中市政府提供）

盧秀燕則稱讚曹蘭是模仿天后，氣氛熱烈。（台中市政府提供）

獲得台中市政府補助及協拍，由台灣知名導演陳宏一及劇場權威導演魏瑛娟共同執導的電影《揭大歡喜》，風光成為台灣今年唯一入圍荷蘭第50屆鹿特丹影展電影，全片主要角色都由女性演員演出；10日晚上台中大遠百威秀影城舉行首映會，市長盧秀燕到場站台，邀請全國民眾走進戲院力挺「女力」國片，預祝締造票房佳績。

首映導演陳宏一與魏瑛娟率領演員曹蘭、涵冷娜與影迷相見歡，分享到台中拍片的心得，演員曹蘭更現場模仿盧市長宣布台中捷運將試營運的喜訊；盧秀燕則稱讚曹蘭是模仿天后，氣氛熱烈。

盧秀燕表示，台中全力發展影視產業，長期提供劇組拍片補助及協拍服務，《揭大歡喜》是部很有趣的電影，電影重要角色皆由女性擔綱，卻能演出各種不同類型的角色，讓人驚艷，希望全國民眾走進戲院支持國片，也歡迎其他劇組多來台中拍攝。

導演陳宏一說，之前曾跟廣告團隊來台中工作，對台中風光明媚的好天氣印象深刻，這次拍攝電影想走出台北以外的城市，第一個就想到台中，到不同的地方取景都能感受到台中市民的熱情，感謝台中市政府新聞局以及台中市影視發展基金會的大力支持。

導演魏瑛娟指出，《揭大歡喜》是部強調女性綻放的電影，感謝盧秀燕身為女性首長前來大力支持，在台中拍片十分愉快，讓人心情放鬆，對於拍片工作者來說是件非常幸福的事。演員曹蘭提到，此次劇組到台中拍攝，感謝市府大力支持，台中是個美食之都，平常在空檔時後走訪台中，認為台中是個文青、美食多、交通便利的幸福城市。

新聞局表示，《揭大歡喜》由圈內知名夫妻檔導演陳宏一及魏瑛娟共同執導，也是魏瑛娟首部執導電影長片，片中幾乎所有男性角色都由女演員演出，電影中許多魔幻場景都取景台中，包含台中公園、中區植光花園酒店、西屯區潛能劍道館、親家雲硯、豐原區紅不讓撞球館、北屯區百利舊書坊等場地。

《揭大歡喜》改編自莎士比亞喜劇，電影講述四對戀人的愛情遊戲與兩代之間的愛恨交織故事，全片色彩斑斕、活力四射，童話般的環境，神奇的相遇，神秘的訊號，大量音樂和玩偶般的設計，創造一齣充滿愛的奇觀，是今年白色情人節最受矚目的話題之作。電影集結人氣演員郭雪芙、謝沛恩、黃瀞怡(小薫)、陸明君、夏朧、曹蘭、鍾欣凌、涵冷娜等華麗卡司陣容，將於3月12日上映，期待延續台灣電影熱潮，締造票房佳績。

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(中時 )