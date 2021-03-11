美國聯邦眾議院今天對1.9兆美元（約新台幣53兆元）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案進行最終表決並予以通過，讓總統拜登獲得上任以來第一場重大勝利。

路透社報導，這項紓困措施包括提供4000億美元，讓多數美國人獲得1400美元的支票；提供3500億美元援助州級和地方政府；另外還將擴大子女抵稅額，以及增加配發疫苗的資金。

兩黨歷經多週的國會辯論和爭吵後，終於在民主黨掌控的眾議院過關，但法案未獲任何共和黨人支持。

民主黨人形容這項法案是因應疫情的關鍵。這波疾病大流行已造成全美逾52萬8000人死亡、數以百萬計的人失業。

民主黨籍眾議員夏柯斯基（Jan Schakowsky）說：「這是歷史性的一天，是COVID大蕭條結束的開端。」

這項法案已在參議院過關。白宮表示，拜登（Joe Biden）計劃12日簽署這項法案。（譯者：楊昭彥）1100311

(中央社)