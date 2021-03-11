美國2月消費者物價數據溫和增長，緩解市場對通膨的擔憂，加上國會通過1.9兆美元（約新台幣53兆元）的紓困法案，美股今天漲多跌少，道瓊指數再創紀錄新高。

道瓊工業指數勁揚464.28點或1.46%，以32297.02點作收。

標準普爾指數上漲23.37點或0.60%，收3898.81點。

科技股那斯達克指數小跌4.99點或0.04%，收13068.83點。（譯者：楊昭彥）1100311

(中央社)