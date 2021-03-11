紓困案＋利率降 美股漲多跌少！道瓊勁揚464點再創新高 06:052021/03/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股今天漲多跌少，道瓊指數再創紀錄新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國2月消費者物價數據溫和增長，緩解市場對通膨的擔憂，加上國會通過1.9兆美元（約新台幣53兆元）的紓困法案，美股今天漲多跌少，道瓊指數再創紀錄新高。 道瓊工業指數勁揚464.28點或1.46%，以32297.02點作收。 標準普爾指數上漲23.37點或0.60%，收3898.81點。 科技股那斯達克指數小跌4.99點或0.04%，收13068.83點。（譯者：楊昭彥）1100311 《港股》科技股噴發 恆指開漲近500點 台股開盤跳漲百點 台積電重返600元 (中央社) #指數 #道瓊 #新高 #紀錄 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》陸銷量成長＋前景看俏 特斯拉飆升近20％ 12:512021/03/10 財經 《國際金融》美科技股報復性噴發 分析師：小心「死貓反彈」 09:442021/03/10 財經 科技股大逆襲 那指、費半強彈 20:262021/03/10 財經 《美股掃瞄》報復性反彈 那指飆升3.69％ 08:532021/03/10 財經 台股收盤漲58點無緣萬六 台積電600站不穩收597元 13:442021/03/10 財經 聯邦投信：美債波動 金融股趁勢崛起 12:162021/03/10 財經 《集中市場》外資連5賣 提款台股千億元 15:242021/03/10 財經 《晨間解盤》高檔震盪 個股表現(倫元投顧提供) 08:532021/03/10 財經 A股高開 創業板漲逾2％ 10:402021/03/10 財經 關注美債拍賣 美股開盤漲250點 特斯拉2日飆逾百美元 22:472021/03/10 財經 美科技股強彈 法人：台股可望回升 09:102021/03/10 財經 國際熱門新聞 拜登政府上任後美中高層首度會晤！布林肯蘇利文18日對上楊潔篪王毅 - 國際 - 中央社 從抗疫到氣候政策 拜登上任50天政績一覽 - 國際 - 工商 紓困案＋利率降 美股漲多跌少！道瓊勁揚464點再創新高 - 國際 - 中央社 象牙海岸總理巴卡尤克逝世 享年56歲 - 國際 - 中央社 中國駐柏林大使館遇襲 42歲男子意圖縱火被捕 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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