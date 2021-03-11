日本海事協會（ClassNK）已核發其遠端檢驗（RMSV）船級符號，授與由商船三井（MOL）經營並交由MOL船舶管理公司（MOLSHIP）管理的汽車運輸船「ORCA ACE」，成為首艘註冊NK船級並獲得RMSV船級符號的船舶。

為針對採用資訊與通信科技（ICT）進行的遠端檢驗提供適當的指導方針，該協會業已於今年1月公布最新版「遠端檢查指導方針」（Guidelines for Remote Surveys, Ver.2），該指導方針合併納入調查與檢驗的結果，提供遠端檢驗應用的各項標準，以確保能維持與傳統見證檢驗方式相當的可靠性與透明度。在最新版本中，該協會已修訂部份內容，將船級符號要求的船舶條件以及遠端檢驗所需的提前準備（例如：船員適用之程序）都納入其中。

該協會根據上述指導方針的規定執行認證，在書面、船圖審核與現場檢驗都圓滿完成後，該協會即為「ORCA ACE」標記首例的RMSV船級符號。

(工商 )