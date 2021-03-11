日本海事協會（ClassNK）已核發其遠端檢驗（RMSV）船級符號，授與由商船三井（MOL）經營並交由MOL船舶管理公司（MOLSHIP）管理的汽車運輸船「ORCA ACE」，成為首艘註冊NK船級並獲得RMSV船級符號的船舶。
為針對採用資訊與通信科技（ICT）進行的遠端檢驗提供適當的指導方針，該協會業已於今年1月公布最新版「遠端檢查指導方針」（Guidelines for Remote Surveys, Ver.2），該指導方針合併納入調查與檢驗的結果，提供遠端檢驗應用的各項標準，以確保能維持與傳統見證檢驗方式相當的可靠性與透明度。在最新版本中，該協會已修訂部份內容，將船級符號要求的船舶條件以及遠端檢驗所需的提前準備（例如：船員適用之程序）都納入其中。
該協會根據上述指導方針的規定執行認證，在書面、船圖審核與現場檢驗都圓滿完成後，該協會即為「ORCA ACE」標記首例的RMSV船級符號。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。