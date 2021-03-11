隨著時序即將進入春夏，為了展現曼妙體態，每年三、四月都是減肥旺季，不過，許多人都有這樣的經驗，已經控制食量、勤加運動，卻怎麼樣都瘦不下來，就好像「呼吸也會胖」！

這可能與壓力有關，美國俄亥俄州立大學曾進行一項研究，針對平均年齡53歲的58名女性，同時準備含60公克脂肪量的930大卡飲食，並且測量消耗熱量所需的時間、血糖值，以及有壓力時會生成的相關數值。

研究顯示，若長期處於慢性壓力之下，容易造成情緒性暴食，一年恐怕增加5公斤。（圖／報系資料庫、晶華提供）

結果發現，如果進食後24小時內就感覺到壓力，例如立刻與人發生爭執、或是急著出門赴約，相較於飯後7小時內沒有壓力的人，平均少消耗104大卡，如果持續累積一年便會增加大約5公斤的壓力肥。

為什麼壓力會讓人發胖呢？微煦心靈診所院長陳嬿伊醫師說，「高壓會讓人體的交感神經處於亢奮狀態，使得神經胜肽Y分泌特別旺盛，這是一種位於大腦、自律神經系統中的神經傳導物質，會導致人體特別渴望吃下高油脂食物，這也是許多人壓力大特別愛吃巧克力、蛋糕、炸雞等食物的原因。

微煦心靈診所院長陳嬿伊指出，壓力會導致人體交感神經亢奮，同時抑制副交感神經作用，進而影響消化功能，使得脂肪容易囤積。（圖／陳嬿伊提供）

陳嬿伊說，吃下這些高糖高油的紓壓食物，也會讓大腦稍微減輕壓力帶來的煩躁，增加幸福感，而這些紓壓食物又會刺激神經胜肽Y分泌，因此進入壓力肥的惡性循環中。

壓力導致交感神經亢奮，讓人更渴望吃甜食，陷入情緒性暴食的惡性循環。（圖／123RF）

就算壓抑住食慾，光是處在高壓之下就會變胖。陳嬿伊說「壓力讓交感神經亢奮的同時，卻會抑制副交感神經的作用，由於副交感神經負責人體消化系統的運作，所以壓力大會讓消化功能變差，就算已經少吃，但因為脂質代謝能力下降，脂肪一下子就囤積在身上。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)