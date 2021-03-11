現代人生活緊湊，尤其全球至今仍壟罩在新冠疫情陰影下，更讓許多人壓力爆表，研究指出，長期承受情緒壓力者，一年會多胖大約5公斤。許多名人都深受壓力肥之苦，例如被日本媒體封為「千年一遇美少女」的橋本環奈，因演出《銀魂》、《齊木楠雄的災難》爆紅，但身形卻忽胖忽瘦，甚至被拍到雙下巴，粉絲推測可能是壓力造成偶像暴飲暴食。

以黑澀會美眉出道的藝人ㄚ頭詹子晴，除了在演藝圈打拚，同時還創業開餐廳，現在更是連鎖飲料店的老闆娘，但蠟燭多頭燒的壓力讓她經常大吃大喝，日前竟然因此胖了10公斤。

藝人詹子晴投資連鎖飲料店，壓力一大就暴飲暴食，一度變胖10公斤（右）。（圖／張祐銘攝、報系資料庫）

如果壓力無可避免，還是有其因應之道。美國約翰霍普金斯大學針對32位18～50歲體重過重者進行實驗，讓受試者分別在上午、下午承受壓力，再調查他們晚上飲食的情況。

結果發現下午承受壓力者的食慾較為旺盛，原因是人體的內分泌系統有其微妙變化，上午會分泌較多抑制食慾的荷爾蒙，所以不會讓壓力影響過大，但下午人體就會分泌較多增加食慾的荷爾蒙，此時面臨壓力猶如火上加油。所以，盡量在上午面對壓力，例如預先安排困難度較高的公事在早上處理，下午則處理一些簡單的行政事務，這樣比較不會進入壓力肥的惡性循環。

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(中時新聞網)