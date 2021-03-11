慢性壓力會阻礙消化功能，所以少吃多動也難以變瘦，北市聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師張瀞方認為，保持「正念」也是方法之一。「所謂正念，簡單說便是『有意識的察覺當下的狀態』」張瀞方說，許多人將吃東西變成一種機械式行為，邊吃邊滑手機、看電視，總讓我們回過神來時才發現已經吃下比預期更多的食物。

所以專心吃最重要，避開3C產品，在進食當下專注於眼前的食物，放慢速度品嚐每一口食物。另外，張瀞方建議進食之前，先感受自己目前的狀態，例如「我有多餓？」、「我需要吃多少食物？」、「眼前的食物能滿足我的慾望嗎？」只要花幾秒鐘的時間，先思考以上問題，就能減少無謂的過量進食。

進食之前，不妨先問自己「預計要吃多少食物」，同時使用小碟子盛裝固定分量，才能避免吃下過多食物或零食。（圖／報系資料庫）

還有，務必遠離大包裝、無分裝的食物，否則大腦還沒來不及踩煞車，你就已經吃完一大包家庭號洋芋片了，張瀞方建議選擇小包裝、固定份量的零食，或準備小碗事先取好自己預期的份量，可以幫助你適時喊卡。

如果上述方法都難以做到，也千萬不要責怪自己，因為過度的自我批判、甚至出現懲罰自己的念頭，都是讓飲食開始失衡的關鍵。「醫學上有所謂的『飲食障礙症』，除了厭食之外，也會有失控的暴食或嗜食行為，無論有沒有催吐，患者吃東西都有極大的罪惡感，但又無法控制自己。」國泰醫院精神科醫師單家祈說，如果一周出現2次以上類似行為，同時持續3個月，就建議諮詢專業醫師。

醫師張瀞方表示，就算吃下過多食物，也不要過度責怪自己，以免增加壓力，讓飲食習慣失衡。（圖／翻攝自聯合醫院官網）

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(中時新聞網)